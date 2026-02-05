Jerry Heil после скандала с Кажанной оправдала лейбл и удивила заявлением: "Было выгодно"

Кажанна и Jerry Heil / © instagram.com/kazhanna_

Украинская певица и финалистка нацотбора на "Евровидение-2026" Jerry Heil впервые подробно высказалась о резонансном конфликте вокруг лейбла Nova Music и артистки Кажанны.

По словам Jerry Heil, ситуация вышла из-под контроля не из-за реальных нарушений, а из-за эмоциональной реакции и активного вмешательства посторонних лиц. Артистка убеждена: конфликт быстро подхватили те, кому было выгодно создать информационный взрыв. Она обратила внимание на массовое появление бот-аккаунтов, которые распространяли искаженные цитаты и откровенную неправду.

«Люди судят поверхностно. И Аня так эмоционально среагировала. Присоединилось много тех, кому было выгодно, чтобы так произошло. Не берусь судить кто конкретно и зачем. Но было много бот-аккаунтов, которые использовали чужие фото, аватарки. Уже начали разносить то, что Аня не говорила», — ошеломила звезда в интервью Рамине.

Кажанна и владельцы лейбла Nova Music — Jerry Heil, Тарас Себестянович / © instagram.com/kazhanna_

К тому же, Jerry Heil призналась, что вокруг нее и лейбла в тот период начали распространяться еще большие абсурдные обвинения — от якобы неуплаченных гонораров известным клипмейкерам до обмана дизайнеров. Артистка отметила, что все утверждения не имели никаких оснований.

«Начали вирусить, что я что-то не выплатила Таню Муиньо (украинский клипмейкер — прим. ред.). А мы с ней недавно виделись. Потом говорили, что мы обманули дизайнера украшений, а это неправда. Когда мы спросили, есть ли у нее вопросы, то она сказала „нет, это обман“. Подключились люди, которые начали разносить неправду», — отметила певица.

Кажанна и Jerry Heil и Кажанна

Артистка говорит, что еще на начальном этапе конфликта она заверила, что команда готова пойти навстречу и отпустить Кажанну без какого-либо давления. Jerry Heil подчеркнула, что ни она, ни лейбл не намеревались удерживать исполнительницу или ограничивать ее творчество. Финалистка нацотбора также признала, что за время сотрудничества команде удалось дать мощный старт карьере Кажанны.

«Ане я сразу сказала, что приложу все усилия и мы ее отпустим со всем — ее торговая марка и песни с бэк-каталогом. Я хотела действительно поддержать и считаю, что мы это сделали. У нас не было намерений удержать Аню или забрать авторские права. Считаю, что мы построили классный фундамент для артистки. У Ани уже в начале происходили сотрудничества с брендами — это требовало очень кропотливой работы команды. У Ани проходили концерты. Мы проработали два года, а оставался год», — рассказала Jerry Heil.

Jerry Heil резко отреагировала и на слухи о якобы устранении конкуренции накануне нацотбора. Она назвала такие предположения абсурдными и оскорбительными: «Это ужасно, фу. Я бы никогда так не поступила. Люди, которые знают мой путь, то знают, что я на такое просто не способна, даже на такую мысль».

Кажанна / © instagram.com/kazhanna_

Кажанна и Джерри Хейл — что известно о скандале

Публичное противостояние между Кажанной и Jerry Heil разгорелось после появления ироничного видео, в котором первая обыграла мотивы конкурсной песни Jerry Heil с религиозным подтекстом. Ролик вызвал шквал критики, а затем — серию эмоциональных заявлений в соцсетях, где Кажанна заговорила о давлении со стороны лейбла Nova Music, которым владеет Jerry Heil, финансовых трудностях и желании уйти со сцены.

В ответ Nova Music опроверг обвинения, обнародовал детали контракта и объявил о досрочном завершении сотрудничества, отметив, что проект не был прибыльным. Впоследствии обе стороны урегулировали ситуацию в юридической плоскости и в совместном посте в Instagram официально заявили, что больше не причастны друг к другу.