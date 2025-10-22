Jerry Heil / © Пресс-служба Jerry Heil

Певица Jerry Heil после ужасного обстрела Украины обратилась к миру с важным заявлением.

В ночь на 22 октября страна-агрессор Россия в очередной раз атаковала украинские земли. Оккупанты запустили по Украине ударные беспилотники и различные типы ракет. К сожалению, есть попадания, в результате которых погибли мирные украинцы.

Именно 22 октября у Jerry Heil была запланирована премьера композиции. Артистка говорит, что на фоне таких ужасных новостей перенесла бы выход песни. Однако на этот раз в трек заложены важные смыслы. Исполнительница презентовала социальную композицию Earth (Dradada), которая привлекает внимание к важности гуманитарного разминирования Украины.

“Любую другую работу я бы не смогла опубликовать сегодня. Сейчас я нахожусь на конференции в Японии, посвященной важности разминирования Украины, где министры стран мира называют преступления России бесчеловечными — они знают о массированной атаке этой ночью, знают об убийствах, которые снова совершила Россия. Мы решили не менять дату выхода этого видео, потому что надеемся еще раз подчеркнуть цену нашей свободы. Как говорится в тексте, правда песни — это наше оружие. Призываю распространять нашу правду всем”, — говорит певица.

Вместе с песней артистка представила особенный клип, режиссером видео стал Алан Бадоев. Клип рассказывает о важности гуманитарного разминирования на языке символов — через цвет, пластику движений и культурные коды, унаследованные от предков. Особое внимание уделено женщинам, которые очищают украинскую землю от взрывоопасных предметов.

“Работая с артистом, я стремлюсь раскрывать его настоящий портрет, открывать новые грани, чтобы зритель каждый раз влюблялся в исполнителя еще глубже. В этом клипе Jerry Heil предстает в гармонии с украинскими традициями и древними обрядами. Ее танец словно молитва земле, которая оплакивает прошлое и пробуждается к жизни, напоминая о важности разминирования нашей родной земли”, — комментирует Алан Бадоев.

В видео снялись настоящие разминировщики: пилот дронов Валентина Высторопская, деминер-парамедик Светлана Шамка, деминеры Валерия Осыка и Жанна Шкурко, а также инспектор Анна Калько.

У каждой сцены клипа есть символическое значение. В нем переплетаются современность — труд украинских женщин-разминировщиков — и древние обряды над землей, проводимые в Украине столетиями ради урожая и долгой жизни.

Визуальная стилистика содержит аллюзии на творчество украинского режиссера Сергея Параджанова и его уникальный кинематографический стиль, известный во всем мире. Образы невесты, танца в соломенном платье и земляной куклы — символы, которые Параджанов использовал, чтобы подчеркнуть плодородие земли.

Песня Earth (Dradada) исполнена на двух языках — английском и украинском и создана в сотрудничестве с известным австрийским саунд-продюсером filous. По словам Jerry Heil, демо-версию трека она носила в своем “музыкальном ящике” несколько лет.

“Когда я стала амбассадором темы разминирования Украины, мы с командой осознали, что именно этот трек может наиболее точно передать наш месседж в Японии. Он прогрессивный: в форме речитатива я рассказываю о наших болях, вызванных войной. В песне есть украинская мелодика, а в строках “Сонечко зійшло — ранок принесло” заложен ее главный смысл: через простую, почти детскую поэзию звучит надежда на новый, светлый день — на солнце, которое взойдет над полями, свободными от мин, и землей, щедро засеянной зерном, которое снова накормит полмира”, — делится артистка.

Премьера песни и клипа состоялась в рамках партнерства между Jerry Heil, Министерством экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины и национальной платформой Demine Ukraine. Инициатива реализована в рамках коммуникационной кампании Women, Peace and Security (WPS) совместно с Японским агентством международного сотрудничества (JICA).