Jerry Heil посвятила насмешливую песню Илону Маску: "Что с твоим мозгом?"

Певица Jerry Heil после скандальных заявлений Илона Маска исполнила об изобретателе насмешливую композицию на английском языке.

Украинская исполнительница Jerry Heil потроллила американского миллиардера и изобретателя Илона Маска, который возмутил общество скандальным заявлением о мирных переговорах между Украиной и Россией.

В своем TikTok артистка посвятила Маску насмешливую песню. В общем, Яна переделала хит Леди Гаги – Poker Face. Слова композиции в исполнении Jerry Heil зазвучали так:

"Хочу спросить, что случилось с твоим мозгом? Кто заставил тебя твитить, что Россия может преодолеть Украину? Попроси своих гуманоидов, чтобы отправили Рогозина на Марс", — спела Яна.

Отметим, не только Jerry Heil возмутили высказывания Илона Маска. Сергей Притула предположил, что изобретатель, вероятно, не очень хорошо разбирается в истории. Волонтер открыл сбор средств на учебники для Маска, чтобы тот усовершенствовал свои знания.

Напомним, Илон Маск смутил общество скандальным заявлением о мирных переговорах между Украиной и Россией. Он предложил провести "повторное голосование" на незаконно захваченных Россией украинских территориях. Также Маск заявил, что Россия проводит частичную мобилизацию, потому "победа Украины в тотальной войне маловероятна".

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