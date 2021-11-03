Jerry Heil пожаловалась, что не успела вакцинироваться: "В США не пускают"

Jerry Heil пожаловалась, что не успела вакцинироваться: "В США не пускают"

Артистка вскоре должна лететь в США.

Украинская певица Jerry Heil пожаловалась своим фанатам, что не успела вакцинироваться от COVID-19.

Недавно звезда победила в престижном музыкальном онлайн-конкурсе. Она выиграла поездку в США и полный цикл студийной работы над песнями в студии Capitol Records в Лос-Анджелесе, где обычно записываются мировые знаменитости.

Впрочем, звезда признается, что не успела до сих пор вакцинироваться, а без этого ее не пустят в страну.

Jerry Heil / https://www.instagram.com/thejerryheil/?hl=uk

"Я не антивак, но собиралась ждать до последнего. Хотела посмотреть, как друзьям живется с чипом", — говорит певица.

К слову, исполнительница не успевает получить две дозы вакцины.

"Moderna нет, Pfizer не успеваю, потому что нужно две дозы, а CoronaVac даже назвали так, чтобы никто его не колол. Может кто-то знает, где можно вакцинироваться Johnson&Johnson?" – пожаловалась знаменитость.

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