Jerry Heil пожаловалась, что не успела вакцинироваться: "В США не пускают"

Артистка вскоре должна лететь в США.
Украинская певица Jerry Heil пожаловалась своим фанатам, что не успела вакцинироваться от COVID-19.
Недавно звезда победила в престижном музыкальном онлайн-конкурсе. Она выиграла поездку в США и полный цикл студийной работы над песнями в студии Capitol Records в Лос-Анджелесе, где обычно записываются мировые знаменитости.
Впрочем, звезда признается, что не успела до сих пор вакцинироваться, а без этого ее не пустят в страну.
"Я не антивак, но собиралась ждать до последнего. Хотела посмотреть, как друзьям живется с чипом", — говорит певица.
К слову, исполнительница не успевает получить две дозы вакцины.
"Moderna нет, Pfizer не успеваю, потому что нужно две дозы, а CoronaVac даже назвали так, чтобы никто его не колол. Может кто-то знает, где можно вакцинироваться Johnson&Johnson?" – пожаловалась знаменитость.
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