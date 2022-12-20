Jerry Heil предложила группе TVORCHI помощь в подготовке песни к "Евровидению-2023"

Исполнительница Jerry Heil предложила помощь группе TVORCHI в аранжировке композиции на песенный конкурс "Евровидение-2023".

Сейчас певица решила сосредоточиться на том, чтобы развивать и популяризировать украинскую музыку, поэтому считает, что участие в нацотборе стало прекрасной платформой для нее и других артситов.

"В теории, победа или нет победа в конкурсах имеет соответствующее влияние на твое моральное состояние. Но только в случае, когда на первом месте — твое эго. Еще в начале полномасштабной войны я окончательно нашла свою миссию в служении украинской музыке, поэтому и нынешний Нацотбор считаю не конкурсом, а платформой, где говорящих на музыкальном языке слышат", — написала Jerry Heil в Instagram.

К тому же певица предложила свою помощь TVORCHI, если группе понадобятся ее музыкальные навыки. Jerry Heil уже успела пообщаться с продюсером коллектива.

"Результат в любом случае был бы правильным, ведь посмотрите сколько крутых новых имен, во-первых, услышал украинский народ, а во-вторых, TVORCHI действительно покажут нашу страну как страну без границ. Если ребятам понадобится моя помощь с текстом или усилением припева — я всегда буду открыта, об этом мы общались уже с продюсером TVORCHI. Потому что все украинские музыканты сегодня — часть команды, которая сделает так, чтобы украинская музыка вышла на мировую арену. И в этом я вижу миссию своей жизни", – написала исполнительница.

Напомним, что в нацотборе на Евровидение-2023 TVORCHI стали победителями, поэтому именно они будут представлять нашу страну в Ливерпуле. А вот Jerry Heil до победы в конкурсе не хватило всего нескольких баллов, она заняла третье место.

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