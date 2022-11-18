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Jerry Heil представила мощный хит о казаках и Залужном: "Це ім'я кінця рашистської імперії"

Jerry Heil представила мощный хит о казаках и Залужном: "Це ім'я кінця рашистської імперії"

Автор
Ксения ГабриадзеКсения Габриадзе
Дата публикации
Просмотры
595
Время на прочтение
1 мин
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Jerry Heil представила мощный хит о казаках и Залужном: "Це ім'я кінця рашистської імперії"

Jerry Heil / Фото: https://www.instagram.com/thejerryheil/?hl=uk

Артистка запремьерила трек "#КОЗАЦЬКОМУ_РОДУ".

Украинская певица и сонграйтер Jerry Heil наконец-то представила полную версию композиции "#КОЗАЦЬКОМУ_РОДУ", фрагмент которой обнародовала еще месяц назад.

Этот кусок песни настолько понравился украинцам, что Jerry Heil решила обнародовать трек полностью.

В песне артистка воспевает величественный казацкий род, которому нет перевода. Также поет Джерри о главнокомандующем ВСУ, генерале Валерии Залужном, которого в песне называет "атаманом", который был "пеклом раші суджений", и что его имя "це кінець рашистської імперії".

Завершается клип на песню кадрами из освобожденного Херсона:

"#КОЗАЦЬКОМУ_РОДУ" – особая работа для меня. Я хотела, начав обучение на композитора к кинофильмам, передать величие моего народа оркестровым звучанием, сделать эту песню саундтреком нашего настоящего – и судя по количеству видео в тт, удалось", — прокомментировала Хейл.

Интересно, что аранжировкой композиции занимался старший сын журналиста Дмитрия Гордона, его тезка Дмитрий Гордон-младший.

Напомним, что полгода назад Jerry Heil поступила в музыкальный колледж Беркли в Бостоне. В музыкальном колледже исполнительница учится писать музыку к фильмам.

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Дата публикации
Просмотры
595
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