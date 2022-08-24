Jerry Heil представила первую композицию с мамой и довела фанов до слез

Певица и сонграйтер Jerry Heil воплотила в жизнь давнюю мечту своей мамы Людмилы, которая очень хотела петь.

Так, сегодня, 24 августа, в честь Дня Независимости Украины Jerry Heil представила первую дуэтную песню, которую спела вместе сосвоей мамой Людмилой.

Мама и дочь записали песню-балладу "Несестри".

"С днем нашей независимой культуры, музыки, языка, а значит – нации! Надеюсь, вы уже почистили плей-листы от оккупантских треков, потому что у нас с мамой для вас музыкальная открытка! Песня-баллада "Несестри", — рассказала Jerry.

В песне речь идет о двух сестрах – доброй и бесталанной. И как бездарная из-за зависти к доброй ночью отрезала ей косу, пока та спала. В видео Jerry Heil поет, что добрая сестра – это Украина.

"Моя мама всю жизнь мечтала петь, поэтому сегодня и ее праздник личный. День, когда и она стала частицей украинской музыки. 20 лет мама с отцом занимались мясничеством – тяжелым физическим трудом. И наконец мне удалось их уговорить оставить это", — рассказала Heil.

Фанаты певицы поделились эмоциями от услышанного и отметили, что их песня очень задела: "Пожалуйста, продолжайте. Песня до слез", "какая невероятная песня и голоса", "аж мурашки по коже побежали", "боже, какая же песня красивая. Без слез не обошлось, потому что правда. Украина победит".

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