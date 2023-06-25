Jerry Heil преследует неадекватный россиянин: "До войны приехал во Львов"

Украинская певица Jerry Heil шокировала, что до сих пор ее преследует неадекватный россиянин, который еще до начала полномасштабного вторжения приезжал во Львов и выписывал ей оскорбительные сообщения.

В своем Telegram артистка рассказала, что житель страны-агрессора надоедает ей в социальных сетях. Но не только Jerry Heil неадекватный россиянин не дает покоя, но и его преподавателям. Мужчина пишет им сообщения с угрозами и требует удалить весь контент, связанный с исполнительницей.

"Преследует меня онлайн и офлайн. Скрин — это он написал моему преподавателю. Накручивает и скручивает мне подписки во всех сетях. До войны из Иркутска приехал во Львов — наша полиция не обнаружила в его сообщениях ничего страшного и посмеялась", — поделилась артистка.

Переписка преподавателя Jerry Heil с неадекватным россиянином / Фото: Фото из социальных сетей

Исполнительница спросила у поклонников, что ей делать и как избавиться от преследователя. Фанаты посоветовали Heil обратиться в киберполицию.

Напомним, преследователь из России начал надоедать исполнительнице еще до начала полномасштабной войны. Долгое время россиянин выписывал артистке сообщения сексуального характера и угрожал "лишить ее девственности". Впоследствии мужчина вообще приехал во Львов, чтобы встретиться с Jerry Heil. Певица обратилась за помощью в полицию, однако правоохранители не обнаружили никаких нарушений со стороны россиянина. Наконец, исполнительница наняла охрану.

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