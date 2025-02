Jerry Heil приехала в Лос-Анделес на "Грэмми": удалось ли артистке победить в номинации

Артистка попробовала свои силы в номинации Best Song For Social Change.

Украинская певица Jerry Heil приехала в Лос-Анджелес, где в ночь на 3 февраля состоится торжественная церемония вручения статуэток "Грэмми-2025".

Исполнительница тоже подавала песню на музыкальную премию. В частности, артистка попробовала свои силы в номинации Best Song For Social Change. Знаменитость представляла песню All Eyes On Kid и пыталась привлечь мировое внимание к важной социальной теме – похищению украинских детей Россией.

Jerry Heil в Лос-Анджелесе / Фото: instagram.com/thejerryheil

Однако "Грэмми-2025" знаменитости в этом году выбороть не удалось. Победу в номинации одержали американские исполнители-мигранты с песней Deliver. Их композицию назвали "гимном единства" в эпоху социально-политических перемен.

Тем не менее, Jerry Heil находится в Лос-Анджелесе. По всей вероятности, она посетит торжественную церемонию и будет сиять на красной дорожке. К слову, всех лауреатов "Грэмми-2025" объявят в ночь на 3 февраля.

Jerry Heil в Лос-Анджелесе / Фото: instagram.com/thejerryheil

