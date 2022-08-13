Jerry Heil призналась, брала ли разрешение у Зеленского на использование его речи в своем клипе

Певица Jerry Heil выпустила новую патриотическую и веселую композицию под названием "Кохайтеся чорнобриві", на которую ее вдохновило творчество легендарного Тараса Шевченко.

В марафоне "Единые новости" Jerry Heil поделилась, брала ли она разрешение у президента Украины Владимира Зеленского на использование его речи в своем клипе на трек "Кохайтеся чорнобриві" :

"Нет, не брали. Это не официальный дуэт, но я надеюсь, что он послушает и ему понравится", — прокомментировала Джерри.

Также артистка рассказала, как выбирала видеоряд для своей новой работы. Как известно, клип сопровождается кадрами из комедийной ленты "Москаль-чарівник" 1995 года с Русланой Писанкой в главной роли.

"Это особая история. Кадры с Русланой Писанкой, которые вы там видите, мы задумали брать еще до того, как узнали о трагедии. Она еще была жива тогда. Оно просто идеально подходило, потому что строки "кохайтеся не з москалями" они очень созвучны с сюжетом фильма "Москаль-чарівник". Вы видите, что там Руслана Пысанка она такая, кокетка, но она постоянно того москаля буквально и образно вверх дном переворачивает", — объяснила Jerry Heil.

Также артистка отметила, что видит своей миссией сейчас показывать украинцам нашу культуру:

"Я хотела вообще, начиная с песни "Івана Купала", у меня такая миссия – возвращать, напоминать украинцам о нашей культуре, о нашем кинематографе, о фильмах, которые они, возможно, еще не видели, но они достойны нашего внимания", — прокомментировала исполнительница.

Jerry Heil призналась, что находится в Испании, однако уже вскоре летит в столицу Германии Берлин. В Европе артистка продолжает давать благотворительные концерты, а также рассказала об образовательном проекте, который готовит для украинцев:

"Мы здесь делаем хорошее дело. Совсем скоро будем учить украинцев пользоваться криптовалютами, потому что это очень важно и это сейчас для развивающейся Украины, несмотря на войну, в технологиях так быстро, это очень актуально", — поделилась артистка.

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