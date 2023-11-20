Jerry Heil призналась, что больше не одинокая, и впервые показала бойфренда

Украинская певица Jerry Heil, недавно назвавшая причину прекращения обучения в США, впервые поделилась новостью, что находится в отношениях.

Артистка в своем Telegram-канале показала общие фото и нежно поздравила любимого. Впрочем, полностью показывать лицо избранника, как и вдаваться в подробности певица не стала.

Jerry Heil с бойфрендом / Фото: t.me/jerryheil

"Год. Я люблю тебя!", - заинтриговала звезда подписью фото.

Jerry Heil с бойфрендом / Фото: t.me/jerryheil

Поклонники Jerry Heil в комментариях не могут подобрать слова от такого неожиданного признания. Мысли разделились на несколько лагерей. Некоторые пользователи предполагают, что это не ее парень, а кто-то из родных. А другие принялись поздравлять, но не понимая, что означает слово "рік" (в переводе - год или имя Рик). Одни видят в нем период, сколько продолжаются отношения пары, а другие утверждают, что это имя нового избранника знаменитости.

Что?

Это имя Рик? Или это уже год отношениям?

Это брат? Это парень? Кто это?

Самое неожиданное признание года

Как неожиданно! Поздравляю вас!

Интересно, что в Instagram Jerry Heil о своем загадочном бойфренде не рассказывала. Правда, там появилось фото с другим мужчиной – ее братом, который сегодня, 20 ноября, отмечает свой день рождения.

Напомним, недавно украинская реперша alyona alyona также впервые рассказала о новых отношениях после разрыва с известным тиктокером. Знаменитость подробно описала их общий быт.

Читайте также: