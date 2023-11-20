Jerry Heil призналась, что больше не одинокая, и впервые показала бойфренда

Артистка призналась в своих чувствах загадочному парню.
Украинская певица Jerry Heil, недавно назвавшая причину прекращения обучения в США, впервые поделилась новостью, что находится в отношениях.
Артистка в своем Telegram-канале показала общие фото и нежно поздравила любимого. Впрочем, полностью показывать лицо избранника, как и вдаваться в подробности певица не стала.
"Год. Я люблю тебя!", - заинтриговала звезда подписью фото.
Поклонники Jerry Heil в комментариях не могут подобрать слова от такого неожиданного признания. Мысли разделились на несколько лагерей. Некоторые пользователи предполагают, что это не ее парень, а кто-то из родных. А другие принялись поздравлять, но не понимая, что означает слово "рік" (в переводе - год или имя Рик). Одни видят в нем период, сколько продолжаются отношения пары, а другие утверждают, что это имя нового избранника знаменитости.
- Что?
- Это имя Рик? Или это уже год отношениям?
- Это брат? Это парень? Кто это?
- Самое неожиданное признание года
- Как неожиданно! Поздравляю вас!
Интересно, что в Instagram Jerry Heil о своем загадочном бойфренде не рассказывала. Правда, там появилось фото с другим мужчиной – ее братом, который сегодня, 20 ноября, отмечает свой день рождения.
Напомним, недавно украинская реперша alyona alyona также впервые рассказала о новых отношениях после разрыва с известным тиктокером. Знаменитость подробно описала их общий быт.
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