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Jerry Heil призналась, что больше не одинокая, и впервые показала бойфренда

Автор
Валерия ГажалаВалерия Гажала
Дата публикации
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Jerry Heil призналась, что больше не одинокая, и впервые показала бойфренда

Jerry Heil / Фото: instagram.com/jerry.heil

Артистка призналась в своих чувствах загадочному парню.

Украинская певица Jerry Heil, недавно назвавшая причину прекращения обучения в США, впервые поделилась новостью, что находится в отношениях.

Артистка в своем Telegram-канале показала общие фото и нежно поздравила любимого. Впрочем, полностью показывать лицо избранника, как и вдаваться в подробности певица не стала.

Jerry Heil с бойфрендом / © t.me/jerryheil
Jerry Heil с бойфрендом / Фото: t.me/jerryheil

"Год. Я люблю тебя!", - заинтриговала звезда подписью фото.

Jerry Heil с бойфрендом / © t.me/jerryheil
Jerry Heil с бойфрендом / Фото: t.me/jerryheil

Поклонники Jerry Heil в комментариях не могут подобрать слова от такого неожиданного признания. Мысли разделились на несколько лагерей. Некоторые пользователи предполагают, что это не ее парень, а кто-то из родных. А другие принялись поздравлять, но не понимая, что означает слово "рік" (в переводе - год или имя Рик). Одни видят в нем период, сколько продолжаются отношения пары, а другие утверждают, что это имя нового избранника знаменитости.

  • Что?
  • Это имя Рик? Или это уже год отношениям?
  • Это брат? Это парень? Кто это?
  • Самое неожиданное признание года
  • Как неожиданно! Поздравляю вас!

Интересно, что в Instagram Jerry Heil о своем загадочном бойфренде не рассказывала. Правда, там появилось фото с другим мужчиной – ее братом, который сегодня, 20 ноября, отмечает свой день рождения.

Напомним, недавно украинская реперша alyona alyona также впервые рассказала о новых отношениях после разрыва с известным тиктокером. Знаменитость подробно описала их общий быт.

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Дата публикации
Просмотры
1529
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