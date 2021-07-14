Jerry Heil прокомментировала инцидент со слитыми откровенными фото Тринчер

Певица объяснила, что сделала это случайно.

Украинская певица и блогерша Jerry Heil прокомментировала инцидент со слитыми откровенными фото артистки Анны Тринчер.

В своих Instagram-stories исполнительница поспешила объяснить, что сделала это случайно.

"Я вообще сейчас на производстве, мы готовимся к клипу и мне пришло от подписчиков то, что Аня кипишует. Ань, ты почему кипишуешь? Я случайно залила ту сторис, я ее сейчас удалю", — сообщила Яна и убрала скрин.

instagram.com/thejerryheil

Шемаева добавила, что не намерена подставлять коллегу. Также исполнительница попросила Тринчер удалить ее снимки.

"Пожалуйста, удали свой. Это очень некрасиво с твоей стороны. Когда заливаешь что-то в сториз и не туда ткнешь, инста все равно, хоть ты и удаляешь, заливает это чем-то. У меня так бывает, залив одного и того же видео по 3 раза", — добавила она.

Так, звезда сериала "Школа" также удалила скрин переписки с Jerry Heil.

Напомним, ранее Jerry Heil пожаловалась, что ее страницу на сайте знакомств заблокировали. Певица надеялась найти любовь в Tinder.

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