Jerry Heil прокомментировала свой проигрыш на "Грэмми": "Удивилась, что песня не взяла премию"

Украинская певица Jerry Heil прокомментировала свой проигрыш на музыкальной премии "Грэмми-2025".

Артистка пыталась завоевать первое место в номинации Best Song For Social Change с песней All Eyes On Kid. Однако звезда уступила победу американским исполнителям-мигрантам. Jerry Heil честно признается, что удивилась проигрышу. Артистка убеждена, что ее песня оказала влияние и продолжает это делать. Тем временем премия "Грэмми" помогла бы больше привлечь внимание к проблеме, которая освящается композицией — похищение украинских детей страной-агрессором Россией. Однако Jerry Heil убеждена, что трек и без "Грэмми" будет выполнять свою социальную миссию.

Jerry Heil / Фото: instagram.com/thejerryheil

"Буду честной, я немного удивилась, когда за ночь до "Грэмми" поняла, что песня не взяла премию. Песня и так выполняет свою миссию, но это так сильно подсветило бы вопрос. Для меня эта категория о песнях, которые ведут к переменам. All Eyes On Kids оказала влияние и продолжает влиять, и мы с вами сделаем все, чтобы она и дальше выполняла свою миссию Для этой песни это главное", — отметила артистка.

Однако на этом сдаваться певица не планирует. В следующем году Jerry Heil снова попытается получить заветную статуэтку "Грэмми". Как отмечает исполнительница, проигрыш лишь усилил ее мотивацию.

Jerry Heil / Фото: instagram.com/thejerryheil

"Но вы же знаете, что такие события заводят меня и заставляют разгоняться сильнее! Увидимся в следующем году на "Грэмми"", — отметила артистка.

Напомним, музыкальная премия "Грэмми-2025" состоялась в ночь на 3 февраля. Ранее редакция сайта ТСН.ua писала имена лауреатов.

