Jerry Heil просто на себе подожгла платье и восхитила горячими танцами в новом клипе

Jerry Heil / © Пресс-служба Jerry Heil

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Украинская певица и автор песен Jerry Heil выпускает новый танцевальный трек и клип Dark Disco — долгожданный релиз, который слушатели ждали два месяца после его премьеры на большом сольном шоу артистки.

«Dark Disco» продолжает эстетику суперхита исполнительницы «Додай гучності (12 points)» — трека, вышедшего в августе 2025 года. По словам Jerry Heil, именно мистическое ретро-настроение композиции в определенной степени вдохновило ее на создание «Dark Disco». В начале новой песни даже звучит узнаваемый сэмпл из «Додай гучності (12 points)», который объединяет две музыкальные истории.

«Мне всегда хотелось создавать что-то более ритмичное, но я не решалась, потому что волновалась, подходит ли это мне. С каждой новой работой я позволяю себе в музыке все больше свободы. Хочу, чтобы моя история стала вдохновением для тех, кто пока боится быть собой. Сейчас я в той эре, когда наконец-то хочется танцевать — и приглашаю всех присоединяться», — комментирует Jerry Heil.

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Jerry Heil / © Пресс-служба Jerry Heil

Вместе с песней вышла и видеоработа, режиссером которой выступил Алан Бадоев. Кстати, именно он был креативным директором и одним из режиссеров шоу Jerry Heil. По словам Алана Бадоева, клип «Dark Disco» погружает зрителя в процесс рождения новой песни артистки.

«Это история о том, как музыка создается буквально „изнутри“ — через движение, образы и внутренние состояния. Мы видим, как у героини рождается бит через движения ее тела, как слова формируются во внутренних диалогах с собой, как постепенно разрастается симфония звуков через смену мизансцен, образов и пространственных решений. Все, что окружает артистку, становится частью композиции — от жестов до света, от пространства до костюма», — рассказывает Алан Бадоев.

«Dark Disco» — это синтез рейв-эстетики, барокко и готики. Основу видео составляет танец как главный язык повествования — через него раскрывается процесс рождения трека и внутреннее состояние артистки. Центром клипа почти полностью является сама Jerry Heil — ее пластика, взгляд и движение.

Клип состоит из восьми визуальных локаций и девяти образов артистки, среди которых — костюмы от украинских брендов FROLOV и LuVi. Особое место в видеоработе также занимает уже традиционный для Jerry Heil балет FREEDOM, который появляется в кульминации.

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Впервые «Dark Disco» прозвучала во время масштабного шоу Jerry Heil «Джерело». Тогда песня была представлена в особом оркестровом исполнении: вместе с балетом FREEDOM и Президентским оркестром. С тех пор фанаты активно спрашивали об официальном релизе, делились отрывками выступления в соцсетях и даже создавали собственные танцевальные тренды под трек.

Напомним, недавно пианист Евгений Хмара удивил исполнением легендарной песни «Як тебе не любити, Києве мій» в тоннеле метро. Таким образом музыкант поздравил столицу с Днем города.

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