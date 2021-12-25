Jerry Heil раскритиковали из-за стразов в щели между зубами: "Уже не знают, чем удивлять"

Артистка поэкспериментировала над своей внешностью.
В украинской артистки и блогерши Jerry Heil небольшая щель между зубами.
Хотя артистка и признается, что щель никогда не вызывала дискомфорта, впрочем Яна решила от нее избавиться. К слову, брекеты исполнительница всегда боялась ставить, поэтому придумала оригинальный способ избавиться от своей такой особенности. Яна вставила стразы в щель между зубами.
"У меня всю жизнь была щель между зубами. Она мне нравится, да и брекеты я всегда боялась ставить, но… Я решила закрыть щель красивыми камешками", — поделилась певица.
К слову, звезда показала, как выглядит после процедуры у стоматолога. Она поинтересовалась у поклонников, как им больше нравится: до или после.
Впрочем, не все оценили такую креативность Яны. Многие пользователи были возмущены, что артисты ради популярности совершают странные поступки.
- Уже не знают, что придумать и чем удивлять людей
- Я не хейтер, но сделай нормальную рекламу, чтобы не играть в детские игры
- Отныне, когда спишь где-нибудь на улице, надо следить, чтобы ротик был закрыт. Ибо сороки налетят. Они же любят все то, что блестит…
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