Jerry Heil рассекретила ценный подарок, который сделала папе: "На таком ездят Полякова и Винник"

Также артистка призналась, кто помог ей оплатить обучение в США.

Украинская певица и сонграйтер Jerry Heil уговаривала родителей закрыть мясной бизнес и начать что-то новое.

Артистке удалось убедить родных заняться чем-нибудь другим. Как рассказала Яна в программе ЖВЛ, она приобрела дорогостоящую вещь для папы, чтобы тот развивал другой бизнес. Артистка купила автобус для гастролей.

Автобус, который Jerry Heil купила для папы

"Мои родители занимались салом, мясом. Постоянно на сложной работе. И я сказала: "Окей. Я покупаю машину и, папа, у меня есть знакомые артисты, давай ты будешь возить артистов". Эти средства, которые я откладывала на обучение, они пошли сюда", — поделилась артистка.

Бизнес папы пока не слишком развивается. Он получал несколько заказов, но ехать нужно за границу. Пока отец артистки оформляет все необходимые документы, чтобы выезжать из Украины.

"Знайте, если нужно где-то по Украине, например, перевезти, то папа очень опытный водитель. Это машина с кроватью. Раньше, когда я ездила на гастроли, мне такие машины рекомендовали, как – на таком ездят Оля Полякова и Олег Винник", — отметила Яна.

Как Jerry Heil планирует популяризировать украинскую музыку и для кого будет создавать новые хиты

Певица купила для папы автобус на средства, которые откладывала на обучение в США. Стипендия звезды частично покрывает финансирование, поэтому платить надо. Яна не хотела отказываться от престижного образования, так что с деньгами ей помогли друзья.

"Мои друзья заложили за меня средства, и я теперь отчасти постепенно отдаю их им. Мне помогла одна из известных личностей. Также из лейбла мне помогли люди", — добавила Яна.

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