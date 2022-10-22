Jerry Heil рассекретила, какую специальность получает в США и чем будет заниматься потом

Украинская певица и сонграйтер Jerry Heil в свой день рождения, который отпраздновала 21 октября, впервые за полгода вернулась в Украину.

В студии "Сніданок. Вихідний" артистка поделилась, что почувствовала, ступив впервые за полгода на родную землю:

"По сравнению с бостонским мне наш воздух кажется очень свежим, чистым. Вообще было ощущение, что я наконец-то вернулась в реальность. Потому что я все это время, что меня не было, будто в каком-то сне была. Все было такое какое-то полупрозрачное… я не могу объяснить это словами нормально. Все было каким-то нереальным и пластмассовым. И тут я возвращаюсь и такая: "О, я будто проснулась сейчас, я будто твердо стою на земле". И несмотря на то, что там тревога или что-то еще, какое-то ощущение слияния с окружающей средой и очень на душе стало спокойно", – поделилась Jerry Heil.

Любовь хочу встретить в Украине – певица Jerry Heil приехала домой с учебы в США

Также певица рассекретила, какое образование получает в музыкальном колледже Беркли в Бостоне и чему решила учиться:

"Я пошла учиться туда, потому что у нас нет такой специальности. Это film scoring – я буду писать музыку к кинофильмам. Это была моя давняя мечта на протяжении всей моей жизни. Я помню, что когда у нас поступала учиться, потому что я и здесь получала образование, я выбирала, кем же я стану, я хочу петь или хочу быть музыкантом и поступила вообще на хороводиригентский. А сюда уже пошла конкретно, чем я горю", — объяснила Джерри.

Также исполнительница призналась, что ей еще не приходилось писать музыку к кинофильмам, впрочем, ее песни неоднократно становились саундтреками к лентам.

Напомним, ранее Jerry Heil рассказала, оставит ли карьеру в Украине после учебы в США.

Читайте также: