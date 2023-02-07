Jerry Heil рассказала, как почувствовала землетрясение в Бостоне: "Земля избавляется от людей"

Последствия разрушительного землетрясения, которое принесло ужасные последствия в Турции, Сирии и других странах, ощутила певица Jerry Heil.

Сейчас исполнительница находится в Бостоне, где проходит обучение в музыкальном колледже Беркли. В своем блоге в Telegram певица рассказала, что даже там были ощутимые толчки, но, к счастью, всего в два балла.

"У нас здесь крошечные землетрясики, с тех пор как я приехала. Типа до 2 баллов. Я думала, мне кажется вообще. Но глянула на сайте — легонько трясет землю. А потом вчера в других странах произошло то, что произошло. Кения треснула чуть ли не пополам, видели?", — рассказала поклонникам Jerry Heil.

Jerry Heil / Фото: instagram.com/thejerryheil

Исполнительница предположила, что таким образом наша планета намекает на то, что мы уже оказались на грани, ведь разрушают природу.

"Как будто последние несколько лет Земля избавляется от людей. Как собака, которая стряхивает блох. Потому что мы несем деструктив в естественную экосистему, строя здесь свою, искусственную, некрасивую и разрушающую. Строим, разрушая. Когда люди говорят "на чужом горе счастья не построишь", почему они не думают, сколько горя доставляют планете своим счастьем?", — поделилась мыслями Jerry Heil.

Ранее звезда турецкого сериала "Постукай мне в дверь" рассказал, что его мама оказались под завалами после землетрясения в Турции.

Напомним, 6 февраля Турцию всколыхнули три мощных землетрясения, которые наделали много бед. Украинские знаменитости не обошли стороной печальное событие и выразили слова поддержки турецкому народу.

Читайте также: