Jerry Heil рассказала об отношении американцев к украинцам и неожиданном знакомстве с эстонцем

Молодая исполнительница Jerry Heil пытается привыкнуть к жизни за океаном, получить новые знания в музыке, а также найти связи с исполнителями из-за границы.

В эфире "Сніданку з 1+1" певица рассказала, как к ней отнеслись другие американские студенты и как обычные граждане реагируют на войну в Украине.

"Когда слышат простые люди, студенты, что я из Украины, это обычно всегда поддержка", — сказала Jerry Heil.

Кроме того, по словам исполнительницы, был случай, который поразил ее. На одном из занятий в университете певицу ждало неожиданное знакомство – она выполняла парное задание с парнем из Эстонии.

"Мы с ним разговорились, он рассказал мне о своей деятельности, я рассказала, что я из Украины, что я певица и мы недавно выступали на стадионе в Эстонии. И он говорит: "А, да я тебя знаю, я о тебе читал в каком-то издании". Я тогда была с alyona.alyona и он о нас знает, потому что действительно о нас читал, а за день до того он выступал и тоже собирал средства для Украины", — поделилась исполнительница.

Напомним, недавно Jerry Heil рассказала, продолжит ли свою карьеру в Украине во время учебы в США.

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