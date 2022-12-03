Jerry Heil рассказала, сколько денег удалось собрать на концертах в США вместе с alyona.alyona и KOLA

Певица Jerry Heil рассказала, как вместе с исполнителями alyona.alyona и KOLA провела благотворительные концерты в США.

В своем туре по Америке артисткам удалось провести несколько аукционов и собрать немалую сумму для помощи Украине. Так, на последнем концерте певицы выставили на продажу украинский флаг, который приобрели за 3,6 тысячи долларов. Парень, купивший флаг, взволновал своим обращением во время концерта.

Фото: instagram.com/thejerryheil

"Завершился наш тур, и лучшим его завершением были слова парня, купившего у нас флаг за 3.600 долларов, чтобы отправить средства на благотворительность: "Девушки, диаспоры больше нет. Есть украинцы, разбросанные по всему миру, но единственные. Есть те, кто здесь до сих пор не проснулся. Но услышав ваши песни, мы осознаем: "Так вот кто я! Так вот, какой мой язык! Вот кто наши предки!" Люди, которые не говорили по-украински, потому что забыли, начали снова щебетать! Благодарю вас, девушки! Вы не понимаете, что вы сейчас сделали", – рассказала Jerry Heil.

Фото: instagram.com/thejerryheil

В общей сложности во время выступлений Jerry Heil, alyona.alyona и KOLA смогли собрать 18 тысяч долларов (около 661,5 тысяч гривен).

"На аукционах в течение тура по Северной Америке нами было собрано 18.000 долларов! Спасибо всем, кто выложил из своей кишени немалые суммы. Такая плата за будущее наших детей и детей наших детей", — добавила Jerry Heil.

Фото: instagram.com/thejerryheil

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