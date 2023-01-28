Jerry Heil рассказала, сколько стоит ее обучение в США и кто помог ей за него заплатить

Украинская артистка Jerry Heil поделилась деталями своего обучения в престижном музыкальном колледже Беркли в Бостоне.

Как призналась певица, чтобы оплатить обучение в вузе, нужны немалые деньги. Когда Jerry Heil узнала, что ее зачислили в Беркли, у нее не было средств для оплаты за обучение. К сожалению, даже во время войны никаких скидок для студентов в колледже не было.

"Это моя давняя мечта. Но я сидела, читала это сообщение и понимала, что за эти деньги, которые я откладывала на обучение, я купила отцу машину, потому что они остались без работы. Надо было что-то придумывать. Стала подсчитывать сколько стоит., для украинцев там нет никакой скидки. Среди первокурсников я была одна украинка, а вообще на весь Беркли всего девять студентов. Не понимаю, чего на этих девять человек сделать какую-нибудь скидку", — поделилась певица в интервью Григорию Решетнику .

Jerry Heil / Фото: https://www.instagram.com/thejerryheil/?hl=uk

В конце концов с оплатой за колледж певице помогли ее друзья, а дальше она самостоятельно начала вносить средства. Также Jerry Heil получила грант от Беркли за то, что хорошо проявила себя на вступительных экзаменах.

"Обучение за один семестр стоит 40 тысяч долларов. При этом, я получила грант в 10 тысяч. Это значит, что Беркли мне помогает, потому что я хорошо себя показала на поступлении. Остальные 30 тысяч долларов я должна платить сама. В общем, обучение длится четыре года", — поделилась певица.

Фото: https://www.instagram.com/thejerryheil/

Напомним, что недавно Jerry Heil получила престижную награду на европейской музыкальной премии.

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