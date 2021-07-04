Jerry Heil рассекретила, сколько стоят ее песни и какой звезде стесняется предложить трек

Jerry Heil рассекретила, сколько стоят ее песни и какой звезде стесняется предложить трек

Также артистка призналась, трудно ли расстается со своими треками.

Известная украинская певица и блогер Jerry Heil рассказала, сколько стоят ее песни и какой звезде она стесняется предложить трек.

То, что Jerry Heil пишет песни многим артистам украинского шоу-бизнеса уже давно известно. А вот сколько стоят ее услуги, исполнительница только сейчас откровенно рассказала в программе "Світське життя".

"В среднем я оцениваю свои песни в районе нескольких тысяч долларов", — поделилась автор треков.

На вопрос ведущей Екатерины Осадчей, не стоит ли случайно певица на распутье: отдавать трек или заработать денег, Jerry Heil ответила что никогда за такое не переживала. Ведь она заранее чувствует для кого пишет очередной текст.

"В этом случае я суррогатная мама, потому что я знаю заранее для кого я вынашиваю эту песню", — отметила артистка.

А потом нерешительно добавила, что стесняется предложить свой трек Тине Кароль: "У меня есть такая песня для Тины, но я стесняюсь ей показать, если честно".

Напомним, недавно Jerry Heil пожаловалась, что ее страницу на сайте знакомств заблокировали. Певица надеялась найти свою любовь в Tinder.

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