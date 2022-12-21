Jerry Heil растрогала исполнением "Несестри" с маленькими зрительницами на ее концерте: "Пели в подвале"

Девочки поделились, где им приходилось петь песню кумира во время воздушной тревоги.

Украинская певица Jerry Heil недавно дала концерт в Хмельницком, где к себе на сцену неожиданно пригласила двух маленьких девочек.

Они рассказали Джерри, что очень любят ее песню "Несестри", которую артистка записала в дуэте со своей мамой. Девочки поделились, что исполняли ее в садике во время воздушной тревоги.

"Я пела в садике, в подвале. Все, Алла Николаевна, просит меня. В подвале без света. В подвале нет света, а они говорят: "Вика, пой "Дві сестриці", — рассказала одна девочка.

Вторая поделилась, что когда едет с мамой в машине, просит ее поставить эту композицию и подпевает себе.

"Я спросила в Хмельницком, кто знает слова песни "#НЕСЕСТРИ" и услышала голоса детворы. Не сдержалась, позвала на сцену!.. И в этот момент осознала, что мои новые песни воспитывают поколения и закладывают в юные головы принципы, по которым они будут жить", — прокомментировала Джерри видео, которым поделилась в Instagram.

Прямо на сцене артистка вместе с девочками исполнила свою композицию и растрогала присутствующих в зале.

Напомним, что ранее Jerry Heil, участвовавшая в нацотборе на "Евровидение-2023", предложила победителям конкурса, группе TVORCHI помощь в подготовке песни к международному музыкальному первенству, которое состоится в следующем году в Ливерпуле.

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