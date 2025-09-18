Jerry Heil резко нарвалась на хейт из-за опрометчивого высказывания: "Закройте рану купюрой"

Джерри Хайль / © instagram.com/thejerryheil

Украинская певица Jerry Heil стала поводом для оживленных дискуссий в Сети.

В Threads артистка написала, что не видит смысла тратить деньги на терапию и делиться с психологом своими травмами. При этом, убеждена Jerry Heil, любая боль или неудача должны превращаться в творчество. Также певица добавила, что "раны" от неудачных отношений можно закрыть хотя бы деньгами, чтобы была хоть какая-то польза.

"Жизнь дала мне травму — я ее монетизирую. Неудачные отношения должны приносить вам роялти, уважаемые! Если сердце разбито и кровоточит — закройте эту рану долларовой купюрой", — поделилась звезда.

Сообщение Jerry Heil

Впрочем, ее позиция не оставила публику равнодушной. Но пользователи истолковали сказанное по-разному: одни поняли месседж и восприняли его с юмором, а другие — раскритиковали артистку, посчитав ее слова слишком резкими.

Вероятно, сообщение имело целью подбодрить аудиторию и показать, что даже негативные переживания можно превращать в нечто положительное. Поэтому возможно именно из-за такого недоразумения певица удалила высказывание из соцсетей. Пока артистка не комментировала ситуацию.

Напомним, недавно Jerry Heil резко отреагировала на слухи об увеличении груди. Ее острый ответ на замечания относительно пластики взорвал Сеть.