Jerry Heil резко отреагировала на слухи об увеличении груди

Jerry Heil / © Пресс-служба Jerry Heil

Реклама

Украинская певица Jerry Heil публично отреагировала на слухи о том, что, вероятно, увеличила грудь.

Артистка 3 сентября в соцсети Threads забавно ответила на один из комментариев под ее новым клипом на песню "Додай гучності". Один из поклонников отметил, что хотя он давно не видел ее работ, заметил, что певица "увеличила грудь", однако это даже пошло ей на пользу. При этом пользователь добавил, что исполнение в который раз замечательное.

"Давно клипов ее не видел, но то, что сделала сиси — это, конечно, пошло ей на пользу. Вокал, как всегда, на высоте", — написал один из фанатов.

Реклама

Ответ Jerry Heil не заставил себя долго ждать. Она остро подметила, что комментарии из соцсетей вдохновляют ее своей оригинальностью, что стало очень символичным, ведь именно эта композиция стала ответом певицы на хейт, который встречался ей на протяжении всей карьеры.

"Ноль дней с момента, как меня перестали вдохновлять комментарии на YouTube", — написала исполнительница.

Сообщение Jerry Heil

Ее пост сразу же начал распространяться по Сети и набирать достаточно большое количество лайков — более 300 за несколько часов и десятки комментариев в поддержку Jerry Heil:

Ты необычайно талантлива, красива внутренне и внешне. Ты меняешь этот свой мир к лучшему своим талантом.

Почему пишет он, а стыдно мне?

Это ваш лучший клип!

Напомним, недавно известный продюсер слил информацию про участие Jerry Heil в Нацотборе на "Евровидение- 2026" и спрогнозировал ее победу. Михаил Ясинский говорит, что артистка уже якобы начала подготовку к конкурсу.