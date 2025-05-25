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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
2938
Время на прочтение
1 мин

Jerry Heil шокировала, как оккупанты во время ночной атаки на Киев разрушили студию звукозаписи ее хитов

В этом здании артистка когда-то записала два своих трека.

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Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала
Jerry Heil и разрушенный дом после атаки РФ

Jerry Heil и разрушенный дом после атаки РФ

В ночь 25 мая Россия осуществила массированную атаку на ряд украинских городов, в частности под обстрел попал и Киев. Певица Jerry Heil после вражеского удара вышла на связь и опубликовала его ужасные последствия.

В частности, показала кадры изуродованной инфраструктуры в Шевченковском районе Киева. На изображении виднеется многоэтажное здание, которое разрушило попадание российского дрона "Герань". Эта трагедия лично задела артистку, ведь именно там была расположена одна из студий звукозаписи.

Удар по Киеву 25 мая

Удар по Киеву 25 мая

Jerry Heil говорит, что несколько ее хитов были записаны именно там. Интересно, что одна из песен, созданных в стенах этого дома, под названием "All eyes on kids" разоблачает преступления РФ, которая во время войны похищает украинских детей.

"Какая к*бзд*, друзья... Это дом, в котором были записаны "На килимі" и "All eyes on kids". Какой же лютый трэш", - высказалась певица в своем Telegram-канале.

Jerry Heil об атаке на Киев 25 мая / © t.me/jerryheil

Jerry Heil об атаке на Киев 25 мая / © t.me/jerryheil

Отметим, в результате очередного ракетно-дронового российского удара были изуродованы Киев, Харьков, Тернополь, Николаев и Конотоп. За ночь было выпущено около 300 ударных беспилотников и почти 70 ракет различных типов. Есть погибшие и раненые.

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Дата публикации
Количество просмотров
2938
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