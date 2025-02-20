Jerry Heil шокировала, как россияне пытаются испортить ей карьеру: "Страдаю уже несколько лет"

Артистке жители РФ срывают премьеры песен.
Украинская певица Jerry Heil шокировала, как россияне пытаются испортить ей карьеру.
Жители РФ срывают исполнительнице премьеры песен. Артистка говорит, что страдает от этого уже несколько лет. В частности, россияне устраивают атаки ботов на ее социальные сети. Тем временем алгоритмы работают таким образом, что скрывают страницы Jerry Heil от других пользователей, ведь считают, что она накручивает активность. Поэтому, из-за атак ботов певица не может распространить больше информации о ее новых песнях, и они просто не попадают в рекомендации.
"Россияне кинули мне очередную атаку ботов. Страдаю из-за этих атак уже несколько лет. Знаю, что неоднократно с этим сталкивались и alyona alyona, и Дантес, и KOLA. У меня это происходит регулярно. Я боролась, потом принимала, но я каждый раз была вынуждена кричать о своих новых треках, потому что через атаки ботов, которые происходят именно во время релизов, алгоритм Instagram скрывал меня от людей, считая, что это я себе нечестно накручиваю активность", - пожаловалась в Telegram артистка.
Особенно ситуация с этим ухудшилась во время нацотбора на "Евровидение-2024", где певица принимала участие в дуэте с alyona alyona. Однако тогда поддержка украинцев помешала россиянам насолить ей. А недавно Jerry Heil представила новую песню "Розчиняюсь". Поэтому исполнительница просит поддержать ее творчество и на этот раз.
"Я сделала вдох и выдох и буду продолжать делать то, что я делаю. Но прорваться на новом этапе своего творчества — более целостного, наполненного, художественного — возможно только с вашей поддержкой, я очень нуждаюсь в ней", — обратилась к фанатам артистка.
Напомним, недавно Jerry Heil отыграла концерт в Братиславе. Там с певицей произошел неприятный инцидент. Прямо во время выступления артистки на сцене упали декорации.
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