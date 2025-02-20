Jerry Heil шокировала, как россияне пытаются испортить ей карьеру: "Страдаю уже несколько лет"

Украинская певица Jerry Heil шокировала, как россияне пытаются испортить ей карьеру.

Жители РФ срывают исполнительнице премьеры песен. Артистка говорит, что страдает от этого уже несколько лет. В частности, россияне устраивают атаки ботов на ее социальные сети. Тем временем алгоритмы работают таким образом, что скрывают страницы Jerry Heil от других пользователей, ведь считают, что она накручивает активность. Поэтому, из-за атак ботов певица не может распространить больше информации о ее новых песнях, и они просто не попадают в рекомендации.

Jerry Heil / Фото: t.me/jerryheil

"Россияне кинули мне очередную атаку ботов. Страдаю из-за этих атак уже несколько лет. Знаю, что неоднократно с этим сталкивались и alyona alyona, и Дантес, и KOLA. У меня это происходит регулярно. Я боролась, потом принимала, но я каждый раз была вынуждена кричать о своих новых треках, потому что через атаки ботов, которые происходят именно во время релизов, алгоритм Instagram скрывал меня от людей, считая, что это я себе нечестно накручиваю активность", - пожаловалась в Telegram артистка.

Особенно ситуация с этим ухудшилась во время нацотбора на "Евровидение-2024", где певица принимала участие в дуэте с alyona alyona. Однако тогда поддержка украинцев помешала россиянам насолить ей. А недавно Jerry Heil представила новую песню "Розчиняюсь". Поэтому исполнительница просит поддержать ее творчество и на этот раз.

"Я сделала вдох и выдох и буду продолжать делать то, что я делаю. Но прорваться на новом этапе своего творчества — более целостного, наполненного, художественного — возможно только с вашей поддержкой, я очень нуждаюсь в ней", — обратилась к фанатам артистка.

Напомним, недавно Jerry Heil отыграла концерт в Братиславе. Там с певицей произошел неприятный инцидент. Прямо во время выступления артистки на сцене упали декорации.

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