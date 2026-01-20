Jerry Heil шокировала заявлением о попытке устранить ее с нацотбора на "Евровидение": "Меня хотят снести"

Jerry Heil / © instagram.com/jerry.heil

Украинская певица Jerry Heil шокировала заявлением о попытке устранить ее из Национального отбора на международный песенный конкурс "Евровидение-2026".

Об этом артистка сообщила в Instagram-stories. Певица уже и объяснила, каким образом ей пытаются навредить. Исполнительница говорит, что в Сети хотят распространить, что якобы она не поддерживает сборы для ВСУ, потому что в соцсетях "падают охваты". Однако Jerry Heil уверяет, что это совсем не так.

Певица говорит, что ее брат военный. Периодически она донатит на его сборы и призывает это же делать и подписчиков.

"Поступила информация, что меня просто хотят снести с нацотбора и сейчас будут распространять обман о том, что я якобы не поддерживаю сборы, потому что "падают охваты". Не ведитесь, потому что мой брат - военный. Вот, например, актуальный сбор, который он просил распространить, на который я доначу и сама, и периодически делаем сборы с вами", - говорит певица.

Пост Jerry Heil / © instagram.com/thejerryheil

Также Jerry Heil напомнила и о других сборах, которые помогала закрывать. Во время "Евровидения-2024" артистка вместе с alyona alyona собирала 10 миллионов на восстановление уничтоженной оккупантами гимназии. Кроме того, исполнительница была причастна к другим сборам - на кейсевак, дроны и управляемые турели. Также Jerry Heil напомнила, что поднимает важную тему о возвращении украинских детей, которых похитила РФ.

"Тем, кто собирался распространять ложь, желаю хоть немного совести. Пытаться завалить украинского артиста таким образом в такое нелегкое время... Если те, кто пытается это сделать, живут здесь, в Украине, почему так мало любви к своим людям?" - возмутилась певица.

Напомним, ранее вокруг Jerry Heil разгорелся другой скандал, а точнее вокруг лейбла артистки Nova Music. Подопечная исполнительницы Кажанна сделала ряд заявлений о лицемерии в музыкальной индустрии, моральном давлении со стороны лейбла, а также намекнула на "кабальные условия" контракта.

Jerry Heil прокомментировала слова певицы. Она отметила, что лейбл не ограничивал Кажанну в творческих проявлениях, а все права на композицию, имя и YouTube-канал принадлежат непосредственно ей. Наконец, Nova Music досрочно разорвал контракт с подопечной. Тем временем Кажанна упрекнула лейбл во лжи и объяснила, почему ушла.