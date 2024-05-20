Jerry Heil снялась топлес и пожаловалась на конфуз, который случился с ней в Каннах

Украинская певица Jerry Heil сразу же после "Евровидения-2024" отправилась еще на одно масштабное и важное культурное мероприятие.

В частности, артистка поехала на Каннский кинофестиваль. Исполнительница приняла участие в благотворительном мероприятии в поддержку Украины. Кроме того, там Heil успела познакомиться с оскароносным режиссером Мстиславом Черновым. В программе "ЖВЛ" певица рассказала, что они говорили о важности представления Украины на таких масштабных культурных мероприятиях.

Jerry Heil и Мстислав Чернов / Фото: instagram.com/thejerryheil

"После "Евровидения" сразу поехали на Каннский кинофестиваль, потому что здесь проходит благотворительное мероприятие для помощи Украине. Параллельно я успела побывать в украинском павильоне украинского кино в День вышиванки, где успела встретиться с Мстиславом Черновым. Говорили о том, как важно, что украинская культура будет представлена именно на таких масштабных культурных мероприятиях, потому что наша задача – поражать и вдохновлять", – поделилась певица.

Впрочем, в Каннах из Jerry Heil случился конфуз. Исполнительница оказалась не готова к климату Франции. Побывав на палящем солнце, у певицы обгорела спина. В своем Telegram артистка показалась топлес и ошеломила, как выглядит ее кожа.

Jerry Heil

"Канны. Ожидание: красная дорожка. Реальность: красная спина…", — пошутила исполнительница.

Напомним, совсем недавно Jerry Heil вместе с alyona alyona находилась в Мальме, где представляла Украину на "Евровидении". Там певица тесно сдружилась с участником от Швеции – исполнителем Маркусом. В Сети артистам уже начали приписывать роман. Jerry Heil отреагировала на слухи об ее отношениях со шведским певцом.

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