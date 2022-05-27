Jerry Heil спела о разбомбленном Счастье и расстрелянной "Мрие" — видео

Известная певица и блоггер JERRY HEIL выпустила новую песню, которая получила название #МРИЯ.

В треке артистка спела об украинском городе Счастье и легендарном самолете "Мрия", который в феврале сожгли российские военные.

Как призналась исполнительница, песню она написала после того, как враг ударил по Счастью и разбил самолет.

"Это так символично! Наше счастье было на нашей земле и мы держали величайшую в мире мечту в небе — мечту о свободе. Но у украинского народа всегда была и будет воля. Она внутри каждого из нас — и это тот духовный фундамент, на котором мы отстроим и новую мечту, и новое счастье. И образно, и буквально" – прокомментировала звезда.

Также в песне звучат строки украинской народной поговорки — "каждый будет жать, что посеял".

Напомним, Светлана Тарабарова выпустила песню с символическим названием "Бо ти моя Азовсталь". Песня родилась во Львове в 1017 км от горящего Мариуполя.

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