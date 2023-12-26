Jerry Heil спустя год после того, как сломала ребро, рассказала о состоянии здоровья

Украинская певица Jerry Heil, которая недавно рассказала о своем бойфренде-иностранце, поделилась, как себя чувствует через год серьезного травмирования ребра.

В своем фотоблоге певица рассказала, что за этот период она ощущала сильные боли в ребрах. Впрочем, к медикам с проблемой не обращалась. И в итоге, после длительных нареканий на здоровье, Джерри пошла на реабилитацию.

"Недавно был год, как я сломала ребро – и только сейчас я решила пойти на реабилитацию. Зачем я год ходила с этой болью", – написала исполнительница.

Jerry Heil реабилитируется после сломанного ребра / Фото: https://www.instagram.com/thejerryheil/

В частности, знаменитость посещает специальные лечебные массажи и делает процедуру иглоукалывания. Как сообщила Jerry Heil, реабилитационные процедуры помогли ей избавиться от спазма в мышцах, сопровождавшего ее круглый год.

"Иглы в мышци – это максимально неприятно, но это то, что избавило меня от спазма, от которого никакие массажи не могли спасти целый год!", – поделилась Джерри.

Jerry Heil реабилитируется после сломанного ребра / Фото: https://www.instagram.com/thejerryheil/

Напомним, исполнительница Jerry Heil в конце 2022 года неудачно упала в оркестровую яму прямо во время своего сольного концерта в Тернополе. Тогда артистку срочно госпитализировали. После обследования у нее обнаружили сломанное ребро.

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