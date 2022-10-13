Jerry Heil стала номинанткой престижной музыкальной премии Music Moves Europe Awards 2022

Кроме украинской певицы, номинантами премии стали еще 14 молодых артистов со всей Европы.

В среду, 12 октября, в Париже объявили номинантов на престижную премию Music Moves Europe Awards 2022. Среди претендентов на победу оказалась и украинская исполнительница Jerry Heil.

В общей сложности, певица будет соревноваться за победу вместе с другими 14 молодыми артистами со всей Европы. Так, среди номинантов есть: Amelie Siba (Чехия), CMAT (Ирландия), eee gee (Дания), Goldkimono (Нидерланды), Hause Plants (Португалия), Jerry Heil (Украина), July Jones (Словения), Kids Return (Франция) ), Koikoi (Сербия), Monikaze (Литва), Oska (Австрия), Queralt Lahoz (Испания), Sans Soucis (Италия), schmyt (Германия), The Haunted Youth (Бельгия).

Jerry Heil

Имя победителя будет известно на церемонии награждения Music Moves Europe Awards 2022 уже 19 января следующего года. Будет выбрано шесть лауреатов. Одного выберут меломаны, которые будут голосовать за своего фаворита на официальном сайте премии. Победитель награды Public Choice Award получит 5 тысяч евро

Пятерых победителей выберет жюри. Они получат по 10 тысяч евро. А один из них станет обладателем Grand Jury Prize. Победитель получит 10 тысяч евро и ваучер на "зеленый тур" (организацию экологических гастролей) на 5 тысяч евро.

Music Moves Europe Awards – это награда от Европейского Союза для молодых артистов, которые представляют сегодняшнюю и будущую музыкальную индустрию Европы.

Напомним, Alina Pash была лауреаткой Music Moves Europe Awards. Певица получила денежный приз в размере 10 тысяч евро на развитие своей музыкальной карьеры.

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