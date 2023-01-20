Категория
Гламур
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Jerry Heil стала обладательницей престижной европейской премии MME Awards 2023

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
450
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Jerry Heil стала обладательницей престижной европейской премии MME Awards 2023

Jerry Heil / Фото: instagram.com/thejerryheil

Певица со сцены обратилась к своим конкурентам.

Украинская певица Jerry Heil одержала победу в премии Европейского Союза Music Moves Europe Awards 2023, которая в этом году прошла в Гронингене, Нидерланды.

Исполнительница стала победительницей в номинации Public Choice Award. В качестве приза Jerry Heil получила чек на пять тысяч евро на развитие своей музыкальной карьеры, а также возможность спеть в студии Deezer.

Победа у MME Awards 2023 стала для певицы приятной неожиданностью. По словам Jerry Heil, она была счастлива представлять Украину на этом конкурсе.

Jerry Heil / © instagram.com/thejerryheil
Jerry Heil / Фото: instagram.com/thejerryheil

"Одерживать победу и европейскую награду MME Awards 2023 в миллион раз приятнее, когда делаешь это во имя своей страны и благодаря ней! Спасибо каждому человеку, который голосовал за меня! Шаг за шагом прокладывается путь для украинских музыкантов в мир! Украина звучит! И нас слышат", — написала в Instagram певица.

Также со сцены Jerry Heil обратилась к своим конкурентам и всем европейским артистам с просьбой не забывать о войне в Украине и говорить об этом.

"Продолжительное время для украинских артистов было мечтой появиться в глобальном контексте. И сегодня это происходит. Я просто хочу попросить вас, друзья, пожалуйста, говорите правду в унисон с Украиной!", — сказала Jerry Heil.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
450
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация