Jerry Heil тогда и сейчас: как изменилась с годами, как стала популярной и что известно о личной жизни

Украинская певица Jerry Heil, которая в дуэте с alyona alyona принимала участие в "Евровидении-2024", после конкурса стала безумно популярной.

Однако слава к исполнительнице пришла не сразу. Знаменитости пришлось пройти серьезный путь становления себя как артистки и претерпеть немало неудач.

Наконец, поиски разных стилей и образов, различные эксперименты в творчестве создали ту Jerry Heil, которую сейчас все прекрасно знают.

Jerry Heil / Фото: instagram.com/thejerryheil

Редакция сайта ТСН.ua предлагает посмотреть, как певица начинала свой творческий путь и как менялась с годами.

Начало творческого пути исполнительницы

Настоящее имя 28-летней Jerry Heil – Яна Шемаева. Артистка начала заниматься творчеством с ранних лет. В частности, окончила музыкальную школу и училась в Киевском институте музыки имени Рейнгольда Глиера (отделение хорового дирижирования) и в Национальной музыкальной академии Украины имени Петра Чайковского.

Jerry Heil / Фото: https://www.instagram.com/thejerryheil/?hl=uk

Что интересно, свой псевдоним Яна придумала еще до того, как стала популярной. В частности, в 15 лет она в социальной сети подписалась как Jerry Mouse. Во время создания псевдонима артистка черпала вдохновение из мультфильма "Том и Джерри". Со временем Яна отказалась от Mouse, а заменила эту часть на Heil. Что интересно, особого смысла она не закладывала — Яна выбрала американскую фамилию, которую увидела в Интернете.

Jerry Heil / Фото: instagram.com/thejerryheil

Первую, правда, незначительную популярность Яне Шемаевой принесли ее кавер-версии известных песен. В частности, артистка перепевала хиты таких групп, как "Океан Эльзы", The Hardkiss, Twenty One Pilots и многих других. Кстати, в начале Святослав Вакарчук поддерживал Яну и публиковал в фотоблоге видео, как она поет треки его коллектива.

Первые серьезные шаги в музыкальной карьере

Jerry Heil вскоре поняла, что хочет стать успешной певицей. В 2017 году она вместе с другом создала группу. Хоть коллектив и не просуществовал долго, но карьера певицы начала развиваться.

Jerry Heil / Фото: https://www.instagram.com/thejerryheil/?hl=uk

Артистка занялась сольными выступлениями, а в том же 2017 году познакомилась с основателями лейбла Vidlik Records Евгением Филатовым и Натой Жижченко, в сотрудничестве с которыми выпустила дебютный мини-альбом. Мир увидели такие треки Яны, как "Де мій дім", "Постіль", "Небо" и "Надія".

В 2018 году Яна Шемаева пытается попасть на один из музыкальных конкурсов. Артистке удалось покорить судей, но долго на шоу она не продержалась. Тем не менее, первая слава к ней пришла.

Jerry Heil / Фото: https://www.instagram.com/thejerryheil/?hl=uk

Успешный альбом Jerry Heil и безумная популярность

В марте 2019 года певица публикует отрывок трека "Охрана, отмєна". Композиция стала безумно популярной в Сети и набирала на YouTube немало просмотров. Более того, ее даже использовали в рекламе на ТВ.

Это подтолкнуло артистку на выпуск альбома "#Я_ЯНА", в который вошли такие хиты, как "Вільна каса", "Натверкай", "Білі кроси" и многие другие.

Jerry Heil и "Евровидение"

Артистка штурмовала нацотбор трижды. Впервые она попробовала свои силы в 2020 году. Певица попала на нацотбор с англоязычной песней Vegan. В финал Jerry Heil удалось попасть, однако там ее ждала неудача. На нацотборе она заняла последнее место, получив наименьшее количество баллов от жюри и зрителей.

На этом Heil не оставила попыток попасть на конкурс. Артистка снова пошла на нацотбор в 2023 году. В этот раз она лучше подготовилась. В частности, попробовала свои силы с песней When God Shut The Door, которую, кстати, помогали ей готовить преподаватели музыкального колледжа Беркли, где она училась. Правда, Яну снова ждала неудача. Артистке не удалось покорить ни судей, ни зрителей. Она очутилась на третьем месте.

Хотя в 2023 году певица заявляла, что на этом ее попытки поехать на "Евровидение" завершились, однако в 2024 году Jerry Heil удивила еврофанов. Она снова пришла на нацотбор. Однако на этот раз певица попробовала свои силы в дуэте с alyona alyona. Артистки исполнили песню Teresa & Maria, которая подарила им путевку на "Евровидение-2024".

На конкурсе еврофаны были просто ошеломлены номером артисток. Певицы привезли в Киев третье место. При этом они стали безумно популярны за границей.

Jerry Heil / Фото: Associated Press

Как изменилось творчество Jerry Heil

В целом, с началом полномасштабной войны творчество Jerry Heil сильно изменилось. Артистка отказалась от шутливого образа и начала выпускать серьезные песни. Особенно успешными стали те, которые исполнительница делала в сотрудничестве с alyona alyona: "KUPALA", "Рідні мої", "Зозуля", "Chomu?" и многие другие.

Также в этот период и сама Jerry Heil выпустила немало хитов, среди которых "Козацькому роду", "Три полоси" и многие другие. Кстати, певица является автором песен, поэтому создала много композиций для других артистов.

Также во время войны Jerry Heil открыла собственный лейбл Nova Music и стала продюсером. Одним из успешных проектов исполнительницы является певица Кажанна.

Jerry Heil

Личная жизнь Jerry Heil

О личной жизни Jerry Heil мало что известно, особенно сейчас. Раньше она рассказывала, что у не вообще не было отношений и она девственница.

Jerry Heil / Фото: instagram.com/thejerryheil

Однако в конце 2023 года все изменилось. Артистка заинтриговала, что долгое время находится в отношениях с загадочным бойфрендом и даже показала их общие фотографии. Но на этом откровенные признания Jerry Heil закончились — больше она не рассказывала ничего о личной жизни и не показывала возлюбленного.

Jerry Heil с бойфрендом / Фото: t.me/jerryheil

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