Jerry Heil трогательно поздравила отца с днем рождения проникновенной песней: "Спасибо, папа"

Молодая исполнительница Jerry Heil подготовила трогательное поздравление своему папе ко дню его рождения. Певица посвятила песню отцу и в честь праздника поделилась небольшим отрывком в Instagram.

"Ко Дню рождения у моего отца... Сделавший все, что зависит от него, для того, чтобы я стала именно этим человеком, которого вы знаете. Его острая ирония, музыкальные вкусы, стремление к знаниям, и куртка наопашки, а еще любовь к родной земле, ее природе и культуре — это все во мне. Спасибо, папа", — написала под видео исполнительница.

Отец артистки организует путешествия по Украине на автомобиле. Кстати, автомобиль, по словам Jerry Heil, они приобрели на те деньги, которые певица откладывала на обучение.

Полноценную композицию поклонники Jerry Heil смогут услышать уже 30 сентября.

"Посвящаю ее всем нашим отцам и верю, что скоро будем петь в мирное время в семейном кругу, у камина с гитарой", — проанонсировала песню исполнительница.

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