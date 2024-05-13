Jerry Heil удивила, что на "Евровидении" вместо Teresa & Maria должна была быть другая песня, и показала ее

Дуэт alyona alyona и Jerry Heil признались, что они могли поехать на "Евровидение-2024" с другой песней.

Так, перед конкурсом исполнительницы записали общий трек "Подоляночка". По словам Jerry Heil, текст уже был частично написан ею, а alyona alyona дополнительно зачитала свой куплет. Кроме того, артистки записали второй вариант для "Евровидения-2024" – композицию "Teresa & Maria". Итак, в конце пришлось выбирать именно между этими двумя песнями. Как можно догадаться, выбор пал на "Teresa & Maria".

Несмотря на это, alyona alyona и Jerry Heil не захотели оставлять "Подоляночку" без внимания и сразу в ночь после финала "Евровидения-2024" выпустили ее на стриминговых платформах.

Теперь еврофаны могут сравнить две композиции и определиться, какая была лучше. По мнению Jerry Heil, с выбором трека для международного конкурса они все же не прогадали, потому что благодаря "Teresa & Maria" им удалось создать безупречную постановку на сцене.

"На самом деле "Подоляночку" мы также писали для "Евровидения". Это была песня, над которой я работала еще в Беркли, потом на сессии с Аленой мы решили дописать туда ее куплет. Решили, что эта песня поедет на "Евровидение". Но в результате, выбирая между "Teresa & Maria" и "Подоляночкой", выбрали все же "Teresa & Maria". Учитывая постановку, мне кажется, лучше именно "Teresa & Maria". Здесь сработало все: работа наших режиссеров и наша с Аленой, эмоции, командный дух, заряженный этой песней", – призналась Jerry Heil в фотоблоге.

Кстати, недавно конкурсную композицию alyona alyona и Jerry Heil спел победитель "Евровидения-2024" Nemo. Прямо в перерывах между репетициями певец вместе с нашими представительницами потряс чувственным кавером Teresa & Maria.

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