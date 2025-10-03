Jerry Heil удивила, как будет помогать с разминированием Украины: "Хочу использовать силу музыки"

Jerry Heil / © instagram.com/thejerryheil

Певица Jerry Heil удивила, как будет помогать с разминированием украинских земель, что после начала полномасштабной войны стало одной из важных проблем.

Исполнительница стала официальным амбассадором гуманитарного разминирования по инициативе Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины и национальной платформы для ускорения разминирования Demine Ukraine. Благодаря этому партнерству тема, возвращение земли к безопасному использованию и, в частности, участия женщин в секторе противоминной деятельности станет известной для миллионов украинцев и международной аудитории.

В рамках партнерства Jerry Heil присоединяется к коммуникационной кампании Women, Peace and Security (WPS), которая воплощается в рамках подготовки к Ukraine Mine Action Conference 2025, которая в этом году состоится в Токио.

Jerry Heil

"Музыка - это универсальный язык, который делает сложное простым и понятным для каждого, независимо от границ. Для меня, как представительницы украинской музыки, сверхважно, чтобы то, что я люблю больше всего, приносило пользу тем, кого я люблю больше всего. Потому что зачем сеять то, что не прорастает? Сегодня я хочу использовать силу своей музыки, чтобы говорить о тех, кто ежедневно, рискуя жизнью, делает украинскую землю безопасной - ради нашей свободы и будущего с теплыми воспоминаниями. Совместно мы готовим то, что станет еще одним шагом в этом направлении", - говорит артистка.

Как посол Jerry Heil будет говорить о минной опасности и усилиях по очистке украинской земли от мин и взрывоопасных предметов как в Украине, так и на международных площадках.