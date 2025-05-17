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Jerry Heil удивила неожиданным нежным дуэтом со всемирно известной группой
Исполнительница не только покоряет мировую сцену, но и продвигает украинскую культуру, ведь в композиции есть элементы фольклора.
Украинская певица Jerry Heil удивила неожиданным дуэтом со всемирно известной металл-группой из Нидерландов Within Temptation .
Музыканты запремьерили совместную композицию, которая получила название Sing Like A Siren. Трек сочетает элементы симфонического рока, классического вокала и украинского фольклора. В его основе — веснушка, которая проходит через весь трек и завершает его символической нотой надежды и возрождения. Более того, в песне лидер Within Temptation - Шарон ден Адель - еще и спела на украинском языке.
Sing Like A Siren – это музыкальный манифест борьбы и несокрушимости. Песня передает как чувство бессилия, так и жажду сопротивления. В ее основе — образ "сирены", которая ведет домой тем, кто потерялся в жизненных бурях.
"Это саундтрек к фильму, в котором мы живем. В этой истории есть два главных персонажа: девушка и стихийная сила — вода. Но впоследствии мы понимаем, что это одно целое, ведь человек и природа — единственные. Шторм — это вызовы, которые мы преодолеваем на пути к безопасной гавани.Но истина заключается в том, что иногда мы сами создаем этот шторм", - комментирует работу Jerry Heil.
Мелодия песни начинается с мягкой игры на фортепиано, переходит в фольклорное пение и завершается веснушкой как символ цикличности, силы природы и внутреннего возрождения.
"Через эти музыкальные перемены мы передали ощущение постоянного движения, отсутствия стабильности и тихой гавани, где героиня могла бы чувствовать себя в безопасности. И все же, когда веснушка возвращается к партии фортепиано в конце, она приносит чувство весны — символ надежды, несмотря ни на что", — добавляет Jerry Heil.
Напомним, недавно Jerry Heil неожиданно вернулась на сцену "Евровидения". Артистка в Базеле выступила в первом полуфинале конкурса и исполнила легендарный хит Селин Дион.