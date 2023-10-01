Jerry Heil удивила своим появлением на "Голосі країни-13" и спела в дуэте с польским артистом

Артистка стала советницей одного из тренеров.

Украинская певица Jerry Heil неожиданно появилась на сцене проекта голоса страны.

Исполнительница вышла на сцену вместе с известным польским рэпером PRZYŁU и исполнила их общую песню под названием "Bracia", которая уже успела заполонить сердца слушателей.

Трек, который артисты исполнили на двух языках — украинском и польском, показал творческое единство украинцев и поляков.

Такому феерическому появлению служило то, что Jerry Heil стала звездной советницей тренера Юлии Саниной на "вокальных батлах".

Jerry Heil на "Голосі країни-13" / Фото: скриншот с видео

Как отметила солистка группы The Hardkiss, именно помощь Яны (настоящее имя певицы) очень важна для нее, ведь за свою короткую карьеру исполнительница уже успела выпустить несколько супер хитов, а также поработать с европейскими артистами.

Смотрите "Голос країни" по воскресеньям в 21:00 на телеканале "1+1 Украина".

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