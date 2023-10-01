Jerry Heil удивила своим появлением на "Голосі країни-13" и спела в дуэте с польским артистом

Артистка стала советницей одного из тренеров.
Украинская певица Jerry Heil неожиданно появилась на сцене проекта голоса страны.
Исполнительница вышла на сцену вместе с известным польским рэпером PRZYŁU и исполнила их общую песню под названием "Bracia", которая уже успела заполонить сердца слушателей.
Трек, который артисты исполнили на двух языках — украинском и польском, показал творческое единство украинцев и поляков.
Такому феерическому появлению служило то, что Jerry Heil стала звездной советницей тренера Юлии Саниной на "вокальных батлах".
Как отметила солистка группы The Hardkiss, именно помощь Яны (настоящее имя певицы) очень важна для нее, ведь за свою короткую карьеру исполнительница уже успела выпустить несколько супер хитов, а также поработать с европейскими артистами.
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