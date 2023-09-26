Jerry Heil угрожает неадекватный фанат из России: певица показала, что он пишет

Мужчина из Иркутска уже пытался сорвать концерт артистки.
Украинская певица Jerry Heil пожаловалась на надоедливого поклонника из России.
Мужчина по имени Иван уже не в первый раз достает исполнительницу своими сообщениями и угрозами. В stories в Instagram Яна (настоящее имя певицы) показала очередные сообщения от неадекватного фаната.
В своих обращениях к артистке мужчина пригрозил ей заблокировать соцсети и помешать ее творческой деятельности. Более того, он угрожает мобилизацию участникам команды звезды.
"Это то самое, что притолкалось на мою встречу с подписчиками во Львов из Иркутска", — написала Яна.
В ответ на сообщение неадекватная Jerry Heil заметила, что не боится потерять свои страницы в соцсетях, однако не даст ему приставать к ее друзьям и близким.
"Даже если он снесет мои страницы – мне все равно. Меня всегда есть моя музыка, и вы ее всегда сможете найти. Меня лишь волнует, что он еще протягивает свои липкие русские пальцы в сторону моих близких и пытается расшатать также страницы моих друзей – музыкантов, закидывает сапогами телеграмм страницы моей команды", — сказала артистка.
Напомним, что этот мужчина уже не впервые пытается испортить жизнь певицы. Как ранее рассказывала Jerry Heil, к началу войны Иван даже приезжал в Украину и пытался сорвать концерт во Львове.
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