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Jerry Heil упала в оркестровую яму во время концерта: артистка находится в больнице

Автор
Ксения ГабриадзеКсения Габриадзе
Дата публикации
Просмотры
528
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Jerry Heil упала в оркестровую яму во время концерта: артистка находится в больнице

Jerry Heil / Фото: instagram.com/thejerryheil

Неприятный инцидент произошел с исполнительницей во время выступления в Тернополе.

С украинской певицей Jerry Heil произошла досадная ситуация во время концерта в Тернополе, который состоялся в среду,  21 декабря.

Так, во время выступления артистка случайно упала в оркестровую яму. Падение оказалось серьезным – Jerry понадобилась помощь врачей, ее госпитализировали. О неприятном инциденте, произошедшем с Heil, сообщила команда звезды в сторис ее страницы в Instagram.

В настоящее время певица находится под наблюдением медиков. И, как сообщили представители Heil, ее концерт, который должен был пройти в Ивано-Франковске сегодня, 22 декабря, придется перенести.

Jerry Heil / © instagram.com/thejerryheil
Jerry Heil / Фото: instagram.com/thejerryheil

Больше деталей по поводу инцидента команда Jerry Heil не сообщила. И сама артистка пока никак не прокомментировала ситуацию.

Напомним, что недавно Jerry Heil дала концерт в городе Хмельницком. Там к ней на сцену вышли две маленькие девочки, которые вместе с кумиром исполнили ее хит "Несестри". Девочки признались, что пели эту песню в садике во время воздушной тревоги в подвале.

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Дата публикации
Просмотры
528
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