Jerry Heil в фате и откровенном белом купальнике озадачила фотосетом в бассейне

Певица похвасталась стройным телом.
Украинская певица Jerry Heil, которая недавно в салатовом бикини показала аппетитную фигуру, снова удивила поклонников.
На этот раз артистка опубликовала на своей Instagram странице серию снимков, сделанных в бассейне. На фото певица позирует перед камерой в белом откровенном купальнике, демонстрируя стройную и подтянутую фигуру.
На одном из снимков звезда стоит в фате и длинной белой юбке, чем заставила думать поклонников, что она вскоре женится. Кроме этого певица странно подписала пост.
"Я сказала тук. Наша девочка выросла. Фото из репетиционного празднования! 12-го всех приглашаю разделить этот день со мной! Можно хотя бы такие дни не будут спонтанные, или это закон моей жизни?" — написала Jerry Heil.
Однако фанаты не слишком сильно ей поверили. В частности, в комментариях под фото писали следующее:
- Не верю!
- Новый клип снимаете?
- Подогрев перед песней?
Напомним, недавно Jerry Heil делилась с поклонниками видео, на котором дефилировала в черном откровенном бикини. Во время этих съемок Jerry похвасталась своей фигурой перед зеркалом.