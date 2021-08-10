Jerry Heil в фате и откровенном белом купальнике озадачила фотосетом в бассейне

Jerry Heil в фате и откровенном белом купальнике озадачила фотосетом в бассейне

Певица похвасталась стройным телом.

Украинская певица Jerry Heil, которая недавно в салатовом бикини показала аппетитную фигуру, снова удивила поклонников.

На этот раз артистка опубликовала на своей Instagram странице серию снимков, сделанных в бассейне. На фото певица позирует перед камерой в белом откровенном купальнике, демонстрируя стройную и подтянутую фигуру.

Jerry Heil в купальнике / https://www.instagram.com/thejerryheil/?hl=uk

На одном из снимков звезда стоит в фате и длинной белой юбке, чем заставила думать поклонников, что она вскоре женится. Кроме этого певица странно подписала пост.

Jerry Heil в фате / https://www.instagram.com/thejerryheil/?hl=uk

"Я сказала тук. Наша девочка выросла. Фото из репетиционного празднования! 12-го всех приглашаю разделить этот день со мной! Можно хотя бы такие дни не будут спонтанные, или это закон моей жизни?" — написала Jerry Heil.

Jerry Heil в бассейне / https://www.instagram.com/thejerryheil/?hl=uk

Однако фанаты не слишком сильно ей поверили. В частности, в комментариях под фото писали следующее:

Не верю!

Новый клип снимаете?

Подогрев перед песней?

Напомним, недавно Jerry Heil делилась с поклонниками видео, на котором дефилировала в черном откровенном бикини. Во время этих съемок Jerry похвасталась своей фигурой перед зеркалом.

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