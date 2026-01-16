Jerry Heil в кандалах спела на латыни и в клипе на CATHARTICUS показала пороки, страхи и соблазны

Jerry Heil / © Пресс-служба Jerry Heil

Реклама

Финалистка нацотбора на "Евровидение-2026" Jerry Heil представила клип на конкурсную песню.

Исполнительница пытается завоевать право представлять Украину на юбилейном международном песенном конкурсе с композицией "CATHARTICUS (prayer)", что переводится как "Катарсис (молитва)". Трек создан совместно с известными шведскими авторами Joy и Linnea Deb. Он сочетает латинские молитвенные мотивы, украинский фольклорный вокал и современный поп.

"Эта песня родилась не из попытки написать трек для "Евровидения" - и, мне кажется, в этом ее главная красота и ценность. Она возникла из чистого музыкального порыва и синергии между мной и невероятными сонграйтерами в Швеции. Мы просто творили музыку", - комментирует певица.

Реклама

Jerry Heil / © Пресс-служба Jerry Heil

Главный месседж песни заложен в строках: "I pray for those who don't wanna see Heaven is on Earth", что в переводе "я молюсь за тех, кто не видит, что рай на земле".

"Мы не знаем, не поздно ли уже что-то кардинально изменить, но я точно верю, что никогда не поздно остановиться. Остановиться разрушать - себя, друг друга и мир вокруг. Этой песней мне хотелось напомнить: рай не где-то потом. Он возможен здесь и сейчас, если мы научимся его видеть", - говорит исполнительница.

Jerry Heil и балет Freedom / © Пресс-служба Jerry Heil

Jerry Heil уже представила официальный клип на песню, режиссером которого стала Валерия Фадеева. Видео рассказывает о пути Души от небесного воплощения к земным испытаниям, внутренней борьбе и катарсису. Клип сняли с участием балета Freedom, танцоры олицетворяют человеческие пороки, страхи и соблазны, которые то поддерживают героиню, то сковывают ее кандалами. Ослепленные собственными поступками, люди не осознают, что творят. Финал клипа становится моментом катарсиса: душа проходит испытания, преодолевает внутренние препятствия и обретает свободу.

"CATHARTICUS для меня - это всеобъемлющая, всепроникающая энергия божественного порядка. Я очень хотела визуально подчеркнуть звучание этой песни, которая заполняет пространство, время и вневременье, и сопроводить зрителя по главным этапам бытия: колыбельная матери, вибрация внутреннего голоса и диалог со Вселенной", - делится Валерия Фадеева.

Реклама

Напомним, финал нацотбора на "Евровидение-2026" состоится 7 февраля. Именно тогда и станет известно, удастся ли Jerry Heil одержать победу. Вместе с ней за первое место будут соревноваться еще девять финалистов. Участники уже представили свои конкурсные песни.