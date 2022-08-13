Jerry Heil в новом клипе показала молодую Руслану Писанку и задействовала президента Зеленского

На этот раз Jerry Heil взяла в работу знаменитое стихотворение легендарного Тараса Григорьевича Шевченко "Катерина" и положила его на музыку.

Композиция получила название "#КОХАЙТЕСЯ_ЧОРНОБРИВІ". Джерри сразу выпустила и колоритный клип на песню. В нем исполнительница использовала кадры из комедийной ленты "Москаль-чарівник" 1995 года с Русланой Писанкой в главной роли.

"Все было идеально: гордая фигура независимой украинской женщины, дурачок-москаль — будто визуальная трансляция завещания Шевченко. А через несколько недель с начала подготовки мы узнали о трагедии — Русланы Писанки не стало. Теперь эта видеоработа — это также призыв ценить своих гениев и талантов при жизни!" – отметила Jerry Heil.

Артистка подчеркнула, что Руслана Писанка сделала немало для украинского кино. И скоро свет увидит картина "Демоны" – последняя работа Писанки, в которой она сыграла главную роль.

Интересно, что в своем клипе Jerry Heil также использовала одно из видеообращений президента Украины Владимира Зеленского – именно с него начинается видео.

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