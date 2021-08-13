Jerry Heil в новом клипе показала себя в образе инопланетной невесты

Jerry Heil в новом клипе показала себя в образе инопланетной невесты

Артистка представила видео на трек "ТукТукТук".

Украинская певица Jerry Heil, которая недавно шокировала своей "свадьбой", снова ошарашила своих поклонников.

На своем YouTube-канале исполнительница опубликовала интересный клип на новую песню "ТукТукТук".

В видеоработе артистка показала традиционную украинскую свадьбу, с большими столами еды, караваем и веселыми танцами. Однако, невеста в видео, которую сыграла сама Jerry Heil, была инопланетянкой с голубой кожей и в необычном наряде.

Jerry Heil инопланетянка / https://www.instagram.com/thejerryheil/?hl=uk

"Наша девочка выросла и сняла клип, которым она гордится", — сообщила Jerry Heil.

Однако мнения пользователей касательно видео разделились. Одним видеоработа понравилась, а другим нет. В частности, в комментариях писали следующее:

Трек отличный, целый день слушаем. Это гениально!

Это явно перебор, а клип ужасен.

Твои песни крутые

Смысла в песне нет абсолютно никакого.

Напомним, недавно Jerry Heil радовала своих поклонников новой песней. Тогда она вместе с Анной Тринчер выпустила дуэтную работу. Композиция получила название "Плакса".

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