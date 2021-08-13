Jerry Heil в новом клипе показала себя в образе инопланетной невесты

Артистка представила видео на трек "ТукТукТук".
Украинская певица Jerry Heil, которая недавно шокировала своей "свадьбой", снова ошарашила своих поклонников.
На своем YouTube-канале исполнительница опубликовала интересный клип на новую песню "ТукТукТук".
В видеоработе артистка показала традиционную украинскую свадьбу, с большими столами еды, караваем и веселыми танцами. Однако, невеста в видео, которую сыграла сама Jerry Heil, была инопланетянкой с голубой кожей и в необычном наряде.
"Наша девочка выросла и сняла клип, которым она гордится", — сообщила Jerry Heil.
Однако мнения пользователей касательно видео разделились. Одним видеоработа понравилась, а другим нет. В частности, в комментариях писали следующее:
- Трек отличный, целый день слушаем. Это гениально!
- Это явно перебор, а клип ужасен.
- Твои песни крутые
- Смысла в песне нет абсолютно никакого.
Напомним, недавно Jerry Heil радовала своих поклонников новой песней. Тогда она вместе с Анной Тринчер выпустила дуэтную работу. Композиция получила название "Плакса".