Jerry Heil в новой песне потроллила Путина: "Посмотри на красоту – Крым под контролем ВСУ"

Певица Jerry Heil исполнила насмешливую песню о кремлевском диктаторе Путине.
Украинская исполнительница Jerry Heil оригинально поздравила российского террориста Путина с днем рождения, который преступник праздновал 7 октября.
Артистка в песне, фрагмент которой она опубликовала в TikTok, насмешливо спела, что кремлевскому диктатору еще недолго осталось. Ужасная война, которую Россия развязала в Украине, закончится распадом РФ. ВСУ же освободят всю территорию Украины от российских оккупантов.
@jerryheil Без паники все идет по плану. #jerryheil ♬ original sound — Jerry Heil
"У діда була днюха, але стан вже був тяжкий,
В Кремлі ходили слухи, дід збирав пусті пляшки.
Всі гості чомусь в Грузії, з французів - пляшка брюту
Тож ЗСУ катюзі скинулися на салют.
Хеппі бьоздей, дєд, усе йде по плану!
Оркстан розпадається на різні оркстани!
Без паніки, дєд, подивись на красу –
Крим під контролем ЗСУ!", — спела Jerry Heil.
Напомним, недавно исполнительница посвятила песню и американскому изобретателю Илону Маску. Артистка исполнила насмешливую композицию, в которой поинтересовалась, что произошло с мозгом Маска, что он сделал такие выводы по поводу войны в Украине, которую враждебно развязала Россия.
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