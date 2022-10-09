Jerry Heil в новой песне потроллила Путина: "Посмотри на красоту – Крым под контролем ВСУ"

Украинская исполнительница Jerry Heil оригинально поздравила российского террориста Путина с днем рождения, который преступник праздновал 7 октября.

Артистка в песне, фрагмент которой она опубликовала в TikTok, насмешливо спела, что кремлевскому диктатору еще недолго осталось. Ужасная война, которую Россия развязала в Украине, закончится распадом РФ. ВСУ же освободят всю территорию Украины от российских оккупантов.

"У діда була днюха, але стан вже був тяжкий,

В Кремлі ходили слухи, дід збирав пусті пляшки.

Всі гості чомусь в Грузії, з французів - пляшка брюту

Тож ЗСУ катюзі скинулися на салют.

Хеппі бьоздей, дєд, усе йде по плану!

Оркстан розпадається на різні оркстани!

Без паніки, дєд, подивись на красу –

Крим під контролем ЗСУ!", — спела Jerry Heil.

Напомним, недавно исполнительница посвятила песню и американскому изобретателю Илону Маску. Артистка исполнила насмешливую композицию, в которой поинтересовалась, что произошло с мозгом Маска, что он сделал такие выводы по поводу войны в Украине, которую враждебно развязала Россия.

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