Jerry Heil в слезах прокомментировала проигрыш в нацотборе на "Евровидение-2023"

В субботу, 17 декабря, отгремел грандиозный финал нацотбора на " Евровидение-2023 ", где певица Jerry Heil заняла лишь третье место.

Исполнительница надеялась победить, так что не смогла сдержать эмоций, когда услышала результаты, и заплакала. Яна объяснила, что хочет распространять по миру украинскую мелодику. Однако певица осознала, что с помощью "Евровидения" ей это не удастся сделать. Jerry Heil также добавила, что больше не будет участвовать в нацотборе.

"Понимаете, почему я плачу? Я очень болею за нашу украинскую мелодику. Я так искренне ее люблю, что у меня сердце расширяется каждый раз, как я слышу новую песню. хочу, чтобы это стало мировым достижением. И сегодня я осознала, что сделать мне это благодаря "Евровидению" не удастся. Очень жаль, искренне. Но буду искать другой путь", — прокомментировала Яна.

В то же время исполнительница согласна с тем, что первое место заняла группа TVORCHI, ведь номер у них был мощный. Jerry Heil считает, что музыканты приложат все усилия, чтобы в Ливерпуле лучше выступить.

"Но у Творчих действительно мощный номер же был. Я уверена, что Петя Заставный (менеджер группы – ред.) приложит усилия, чтобы на "Евровидении" было еще лучше!" – добавила знаменитость.

Отметим, наконец-то стало известно, кто уедет от Украины на "Евровидение-2023". За победу в международном конкурсе будет соревноваться группа TVORCHI.

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