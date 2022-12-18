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Jerry Heil в слезах прокомментировала проигрыш в нацотборе на "Евровидение-2023"

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
3624
Время на прочтение
2 мин
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Jerry Heil в слезах прокомментировала проигрыш в нацотборе на "Евровидение-2023"

Jerry Heil / Фото: instagram.com/thejerryheil

Артистка не смогла сдержать эмоции.

В субботу, 17 декабря, отгремел грандиозный финал нацотбора на " Евровидение-2023 ", где певица Jerry Heil заняла лишь третье место.

Исполнительница надеялась победить, так что не смогла сдержать эмоций, когда услышала результаты, и заплакала. Яна объяснила, что хочет распространять по миру украинскую мелодику. Однако певица осознала, что с помощью "Евровидения" ей это не удастся сделать. Jerry Heil также добавила, что больше не будет участвовать в нацотборе.

"Понимаете, почему я плачу? Я очень болею за нашу украинскую мелодику. Я так искренне ее люблю, что у меня сердце расширяется каждый раз, как я слышу новую песню. хочу, чтобы это стало мировым достижением. И сегодня я осознала, что сделать мне это благодаря "Евровидению" не удастся. Очень жаль, искренне. Но буду искать другой путь", — прокомментировала Яна.

В то же время исполнительница согласна с тем, что первое место заняла группа TVORCHI, ведь номер у них был мощный. Jerry Heil считает, что музыканты приложат все усилия, чтобы в Ливерпуле лучше выступить.

"Но у Творчих действительно мощный номер же был. Я уверена, что Петя Заставный (менеджер группы – ред.) приложит усилия, чтобы на "Евровидении" было еще лучше!" – добавила знаменитость.

Отметим, наконец-то стало известно, кто уедет от Украины на "Евровидение-2023". За победу в международном конкурсе будет соревноваться группа TVORCHI.

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Евровидение-2023
Дата публикации
Просмотры
3624
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