Jerry Heil в свой день рождения вернулась в Украину и очаровала фотографиями с хлопком

Украинская исполнительница Jerry Heil в день своего 27-летия решила вернуться в Украину после длительного пребывания за границей.

Певица порадовала своих поклонников новостью о том, что наконец-то приехала в Киев. В сторож в Instagram Jerry Heil показала, как добиралась домой из США.

Первой Яна (настоящее имя артистки) показала забавное фото из туалета на заправке, где впервые за долгое время увидела объявление на украинском.

Фото: https://www.instagram.com/thejerryheil/

Также певица призналась, что уже отвыкла слышать родной язык по радио.

"Я, когда услышала украинский по радио, первые три минуты думала, что польский язык так похож на украинский", — поделилась Jerry Heil.

Фото: https://www.instagram.com/thejerryheil/

В конце концов добравшись до Киева Яна залюбовала фанов новыми фотографиями с букетом хлопка.

"Я в Киеве. Преодолела больше 7 000 км, но иначе провести свой день рождения не могла. Друзья скинулись на хлопок к моему дню рождения. 27 лет… Этот день настал: мы открываем сбор на 40 кошек для Джерри", — написала исполнительница.

Фото: https://www.instagram.com/thejerryheil/

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