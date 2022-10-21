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Jerry Heil в свой день рождения вернулась в Украину и очаровала фотографиями с хлопком

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Jerry Heil в свой день рождения вернулась в Украину и очаровала фотографиями с хлопком

Фото: https://www.instagram.com/thejerryheil/

Сегодня певица отмечает свой 27-й день рождения.

Украинская исполнительница Jerry Heil в день своего 27-летия решила вернуться в Украину после длительного пребывания за границей.

Певица порадовала своих поклонников новостью о том, что наконец-то приехала в Киев. В сторож в Instagram Jerry Heil показала, как добиралась домой из США.

Первой Яна (настоящее имя артистки) показала забавное фото из туалета на заправке, где впервые за долгое время увидела объявление на украинском.

© https://www.instagram.com/thejerryheil/
Фото: https://www.instagram.com/thejerryheil/

Также певица призналась, что уже отвыкла слышать родной язык по радио.

"Я, когда услышала украинский по радио, первые три минуты думала, что польский язык так похож на украинский", — поделилась Jerry Heil.

© https://www.instagram.com/thejerryheil/
Фото: https://www.instagram.com/thejerryheil/

В конце концов добравшись до Киева Яна залюбовала фанов новыми фотографиями с букетом хлопка.

"Я в Киеве. Преодолела больше 7 000 км, но иначе провести свой день рождения не могла. Друзья скинулись на хлопок к моему дню рождения. 27 лет… Этот день настал: мы открываем сбор на 40 кошек для Джерри", — написала исполнительница.

© https://www.instagram.com/thejerryheil/
Фото: https://www.instagram.com/thejerryheil/

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