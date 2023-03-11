Jerry Heil вспомнила, как Леся Никитюк помогла ей написать польско-украинскую песню Bronia

Певица Jerry Heil рассказала, как написала песню Bronia, которая спела в дуэте с представителем Польши на "Евровидении-2022" Кристианом Охманом.

Как оказалось, идейным вдохновителем песни стала телеведущая Леся Никитюк. В Instagram певица рассказала, как получила уведомление от ведущей с предложением написать польско-украинскую композицию. Jerry Heil поблагодарила Никитюк за такой толчок и совместную работу.

"Песня Bronia не существовала бы, если бы не Леся! Однажды Леся написала мне в Telegram о том, что не хватает песни украинско-польской. Такой, чтобы объединяла, чтобы о любви, где подтекстом читалась бы связь наших народов. И уже через несколько минут у нас с Лесей родилась основная идея этой песни: твои объятия — моя броня. Леся, спасибо тебе за толчок!", — написала исполнительница.

Фото: instagram.com/thejerryheil

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