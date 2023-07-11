Jerry Heil вспомнила, как неадекватный сосед угрожал ее изнасиловать: "Мне было 13 лет"

Певица Jerry Heil вспомнила жуткие истории со своего детства, когда неадекватный сосед писал ей угрозы в соцсетях.

О неприятном инциденте артистка вспомнила после того, как поделилась о преследователе из России, который даже приезжал на ее фан-встречу во Львове до войны и пытался встретиться.

Как оказалось, такая история уже не в первый раз встречается в жизни Яны (настоящее имя певицы). Когда будущей звезде было всего 13 лет к ней придирался сосед и даже угрожал ей.

"Когда мне было 13 лет, я ходила в школу, и еще во "ВКонтакте" мне писал сосед такие вещи типа: "Я тебя изнасилую". А я каждый день проходила мимо его двора, когда шла в школу. Это жесть", — рассказала Jerry Heil в программе "Разговор".

Jerry Heil / Фото: https://www.instagram.com/thejerryheil/?hl=uk

Прошло уже много лет, однако, по словам певицы, проблема до сих пор остается в Украине актуальной. Как поделилась Яна, она обращалась в полицию, но по действующему законодательству они ничего не могут сделать против правонарушителя.

В целом штраф 721 гривна за такое правонарушение. Я вообще не знаю, как да. Это, я считаю, инцидент, который нужно распространить и чтобы больше людей стали об этом говорить. Я уверена, что я не одна далеко и это происходит постоянно", — отметила Jerry Heil.

Jerry Heil / Фото: instagram.com/thejerryheil

Отметим, что в подобной ситуации оказалась и певица Злата Огневич. Исполнительница рассказала, что также была вынуждена обратиться в полицию из-за неадекватного преследователя.

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